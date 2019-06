Ciudadanos no apoyará al popular García Lobato en Almendralejo

Se aleja la Alcaldía de Almendralejo para el popular José García Lobato. El portavoz de Ciudadanos en Extremadura ha confirmado esta mañana en Canal Extremadura Televisión que su partido no apoyará a José García Lobato para que repita en su puesto. Según ha señalado, el actual alcalde de Almendralejo está investigado en una pieza del Caso Púnica, y el partido naranja ha recordado que eso es una línea roja para su formación: "No quiero anticiparme a lo que el Comité de Pactos decida, pero en esto el partido es bastante tajante: no vamos a apoyar o dar alcaldías a candidatos que estén en la situación en la que está el alcalde de Almendralejo". No ha descartado, sin embargo, apoyar al PP almendralejense si cambiara de candidato: "lo decidirá el Comité Regional y Nacional de Pactos", ha sentenciado.

En las pasadas elecciones del 26 de mayo en Almendralejo ganó el PSOE con 10 concejales, pero la mayoría absoluta está establecida en 11. El PP obtuvo 7, Ciudadanos 3 y Vox 2. La llave la tiene en este caso el partido naranja.

Badajoz y Cáceres

En cuanto a Cáceres y Badajoz, Cayetano Polo se remite a la Comisión de Pactos que ha creado el partido e insiste en que se basarán en programas y no en personas: "No pedimos la cabeza de Elena Nevado; Rafael Mateos es de su mismo equipo", ha dicho. El portavoz de la formación ha apuntado a una de las claves para tomar una decisión: "para nosotros es fundamental que se reduzca la burocracia, que se bajen tasas, que se facilite la apertura de negocios y que se atraigan empresas a las grandes ciudades". En Badajoz, el resultado electoral fue: PSOE 12, PP 9, Ciudadanos 4, Podemos 1 y Vox 1. En Cáceres, también ganó las elecciones el PSOE con 9 ediles, el PP obtuvo 7, Cs 5, Podemos 3 y Vox 1.

En cuanto a Villafranca de los Barros, otra Alcaldía en el aire, Cayetano Polo confía en que Ciudadanos puede gobernar en el municipio: "Esperamos que el PP sea valiente y apoye a nuestro candidato". En este Consistorio el resultado fue: PSOE 8, Ciudadanos 5 y PP 4.