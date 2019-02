Consenso para adelantar un día el examen del 28-A

El examen de oposición para ocupar las 696 plazas fijas de auxiliar de enfermería –llamados técnicos en cuidados auxiliares de enfermería– se celebrará finalmente un día antes de la fecha fijada. Será, por tanto, el sábado 27 de abril en lugar del domingo 28 para evitar que coincidan con las elecciones generales anunciadas la semana pasada.

Así lo decidió ayer el Servicio Extremeño de Salud (SES) después de que algunas comunidades próximas como Andalucía o Madrid, que también celebraban este mismo examen el 28 de abril, abogaran por adelantar la fecha un día. Este principio de acuerdo se ratificará mañana entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades en una reunión que mantendrán a través de videoconferencia.

La propuesta fue trasladada ayer a la Mesa Sectorial de Sanidad. «Está basada en la responsabilidad con los opositores y en la coordinación con el resto de comunidad», explicó el SES en una nota. Su secretaria general, Concha Torres, avanzó por la mañana tras la reunión con los sindicatos que es la mejor solución para evitar un efecto llamada de aspirantes de otras comunidades. Aseguró que de los 9.700 opositores admitidos en Extremadura para participar en esta oposción, 2.700 proceden de otras comunidades. «Es lo mejor para los opositores; nos interesa que sea una fecha común en todo el Sistema Nacional de Salud para evitar el efecto llamada y para que en Extremadura se presenten los aspirantes que ya están trabajando como interinos en el SES o para las personas que están aquí desempleadas», indicó.

Y esta es la mejor solución también para la mayoría de los sindicatos. «Nos parece estupendo porque es lo que queríamos, que fuera una fecha común porque sabemos que hay gente de fuera inscrita y no se puede beneficiar a unos y perjudicar a otros», apunta Victoria González, secretaria autonómica del Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE).

En la misma línea, se manifestaron ayer el resto de sindicatos. «Pedíamos que se mantuviera el consenso al que se llegó inicialmente y se hará», valora Francisca Gómez de CCOO. «Estamos contentos porque se respeta el compromiso por el que se acordó una fecha común entre las comunidades y porque creo que de esta manera se favorece a los opositores», apunta Emilia Montero de CSIF.

Por su parte, UGT mantiene su postura de que no existen razones justificadas para adelantar la fecha. «Los lugares donde se celebran los exámenes (en los campus de Cáceres y Badajoz) no son sedes electoral y los aspirantes estarían exentos de conformar las mesas», indica Felipe Bachiller. Asegura también que el efecto llamada no sería tal puesto que hay siete comunidades que no convocan este examen, con lo que son minoría las que sí lo hacen. Aún así, el sindicato señala que no pondrá objecciones al respeto.

La decisión afecta a los 9.689 opositores inscritos que aspiran a 696 plazas fijas: 9.325 aspirantes para las 567 plazas de turno libre, 334 para las 62 del turno de discapacidad y otros 30 para las 67 plazas de promoción interna. «Es un día muy esperado, es una gran oportunidad para mucha gente», concluye.