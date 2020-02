Cooperativas Agroalimentarias apuesta por unir la producción para ser más competitivos

El presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, Ángel Pacheco, abogó ayer por la fórmula de la cooperativa dada la situación del campo extremeño, ya que si se opera en el mercado de forma individual «es muy difícil competir». «Necesitamos seguir uniendo y juntar la producción para ser competitivos porque individualmente es muy difícil luchar contra los operadores, y si no se tienen cantidades suficientes no se puede acceder a mercados nuevos», dijo Pacheco. Asimismo, insistió en que no se pueden afrontar de forma individual los nuevos retos del futuro, sino que hay que hacerlo de forma colectiva. «Si no estamos unidos ninguno de nuestros agricultores va a ser capaz de ser competitivo en el mercado», resaltó a preguntas de los medios sobre la situación del campo y las protestas que han llevado a cabo los productores. Pacheco, que también es presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar, defiende esta fórmula como «un ejemplo claro».