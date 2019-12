El coste salarial en Extremadura sube por tercer año consecutivo

Digamos mejor que llevamos tres años de mínimas subidas de sueldo a los trabajadores mientras que el aumento de los beneficios de las empresas ha sido mucho mayor. Es una desfase muy llamativo», resume Ricardo Salaya, secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura. Hace este análisis tras los últimos datos sobre el coste salarial en la región. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), este ha aumentado en un 3,1% en la comunidad desde 2016. Significa que van tres periodos seguidos al alza (comparando los resultados del tercer trimestre) en relación al dinero que cada mes llega al bolsillo de los extremeños. Esa es la teoría; la práctica, que «ese incremento apenas se ha notado», asegura Salaya. En la misma línea, añade: «La subida debería haber sido mucho más elevada, porque no es lógico que el PIB estuviera creciendo y los sueldos no. Con la crisis perdimos un poder adquisitivo que ya no hemos vuelto a recuperar».

Así, tal y como refleja el INE, la ganancia media por trabajador es ahora mismo de 1.513 euros brutos mensuales, apenas 50 euros más que hace tres años.

y de nuevo, A LA COLA / Además, esa cantidad significa unos 360 euros menos que el salario registrado en el cómputo nacional. No es ninguna novedad que Extremadura continua teniendo los sueldos más bajos de toda España y que está a 785 euros de distancia de la comunidad con mayor nómina mensual, País Vasco.

Asimismo, es el sector servicios el que provoca, principalmente, la subida de las ganancias en la región; en la construcción, no obstante, los salarios han sufrido una bajada.

Pero tal y como voces sindicales y de la patronal extremeña han defendido siempre, para incrementar realmente la cuantía que cada mes llega a los hogares, la única manera eficaz es potenciar un tejido industrial fuerte, pues es en este sector donde las nóminas resultan más elevadas.

Las cifras del INE también reflejan un aumento del coste laboral (donde además del sueldo se incluyen los pagos a la Seguridad Social, por ejemplo). Este ha sido de 2.085 euros en el tercer trismestre de este 2019 (468 menos que en el conjunto del país). Implica casi un 4% más que hace cuatro años; y un 2,5% más con respecto a 2018, una subida que en este caso ha quedado por encima de la media nacional (2,2%).

AHORA, CON MENOS INCENTIVOS / ¿A qué se debe que el coste laboral crezca más que el salarial? El secretario de Formación y Empleo de UGT Extremadura lo explica así: «Se ha apostado por unas políticas de empleo que consistían en incentivar a las empresas para que hicieran contrataciones. ¿Pero qué ha ocurrido? Que esto no ha funcionado, porque un empresario contrata cuando necesita a un trabajador, es así de simple, no porque tenga bonificaciones. Entonces estas políticas están dejando de aplicarse poco a poco, ya hay menos reducciones para las empresas, y por eso se eleva más ese concepto».

Por sectores de actividad, el de mayor coste laboral por trabajador en Extremadura en el tercer trimestre fue la industria (2.335 euros), seguida de la construcción (2.133 euros) y los servicios (2.046 euros).

En la comparativa con otras comunidades autónomas, País Vasco vuelve a ser la que más despunta con un coste laboral por empleado que supera los 3.100 euros. Significa, en este caso, más de mil euros de diferencia con respecto a la región extremeña.