El covid no frena los trasplantes de órganos: 43 renales y 30 hepáticos

El 2020 no ha sido un año fácil para la sanidad extremeña, pero los trasplantes de órganos y las donaciones no se han detenido con la llegada de la pandemia de covid-19. Pese a que la actividad en los hospitales de la región se vio reducida drásticamente en los primeros meses, los más difíciles y más inciertos, por la saturación hospitalaria, el balance a final de año es positivo.

Los profesionales del Servicio Extremeño de Salud (SES) realizaron durante el 2020 un total de 73 trasplantes de órganos: 30 de hígado y 43 de riñón. Fueron tres más de los que se llevaron a cabo en el 2019, cuando el SES efectuó 70 intervenciones de este tipo, 31 fueron trasplantes hepáticos (uno más que en el 2020) y 39 fueron renales (cuatro menos que en el último ejercicio). También se extrajeron 68 córneas y se implantaron 56 en la región. Estos datos, según el SES, «son una prueba más de la fortaleza del sistema de donación y trasplantes, aún en tiempo de pandemia», señaló ayer.

Y además, el balance sigue siendo positivo a pesar de que sí bajaron los donantes de órganos, un 11% respecto al año anterior en Extremadura. En el 2019 se registraron 52 donantes de órganos y el año pasado fueron 46 (33 de ellos fallecieron por muerte encefálica y los otros 13 fueron donaciones en asistolia, tras la confirmación del cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias de esas persona). Asimismo, no se realizaron el año pasado en Extremadura, «por motivos de seguridad», trasplantes de donante vivo.

En total, fueron seis donantes menos en el último año, pero la tasa de donaciones en la región (aunque también más baja) continúa por encima de la media nacional con 43,4 donantes por millón de habitantes frente a los 37,4 del conjunto de España (1.777 personas donaron sus órganos en el país, un 22% menos).



COMPARATIVA / Respecto al resto de comunidades, Extremadura es la octava región con el mejor dato. La superan Cantabria, a la cabeza con 65,5 donantes por millón de habitantes, Navarra (53), Canarias (51,6), País Vasco (51,4), Murcia (51), Asturias (45,5) y La Rioja (45,2). Aún así, todas las autonomías, excepto Canarias, La Rioja y Navarra, han perdido donantes en este último ejercicio, pero España mantiene el liderato con una tasa de donación «muy superior» a la del resto de países incluso antes de la pandemia. En Alemania, por ejemplo, la tasa de 2019 fue de 11,3, en Australia de 21,8 o en Estados Unidos de 36, según informa Sanidad.

En cuanto a los trasplantes, a nivel nacional se registra la tendencia contraria que en la comunidad extremeña. En España se realizaron durante el 2020 un total de 4.425 trasplantes de órganos, lo que supone un descenso del 18,8% respecto al año anterior. Un porcentaje que se ha conseguido reducir «gracias a la implicación de los profesionales de la red y a la solidaridad de la sociedad española», destacaron ayer la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, que presentaron los datos nacionales en rueda de prensa.

Ambas precisaron que el descenso de la actividad se produjo entre marzo a mayo principalmente y se debe a dos razones: la «sobrecarga» del sistema sanitario y de las UCI que se volcaron en los pacientes covid; y «por la seguridad de los pacientes y la preocupación por el impacto que la infección de covid-19 podría tener en los receptores de un trasplante».



LA ESPERA / Tras los meses críticos en los que se priorizaron los trasplantes de los pacientes muy graves, precisan que se tomaron medidas que permitieron recuperar un ritmo parecido al habitual en los meses siguientes. Aún así, la lista de espera continúa con un número importante de pacientes: 4.794 personas, 92 de ellas niños, esperan un trasplante. En Extremadura, actualmente hay 66 pacientes pendientes de un trasplante renal y 5 de un trasplante hepático. Pero hay otra realidad que deja el covid: en 2020 se redujo el número de pacientes incluidos en lista de espera por la «saturación del sistema».

No obstante, a pesar de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el objetivo nacional no cambia: llegar a los 50 donantes por millón de personas y superar los 5.500 trasplantes en el 2022. «Los habríamos conseguido seguramente en 2020 si no hubiera sido por el covid».

Extremadura suma 1.368 donantes más de médula ósea

Desde el 1 de enero de 2021, España cuenta con 439.350 donantes de médula ósea inscritos en el Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo). De ellos, 29.365 son donantes que se registraron durante el año pasado, «a pesar de la difícil situación que hemos atravesado».

Entre estas nuevas inscripciones hay un total de 1.368 extremeños que dieron el paso en el 2020 y se registraron como donantes de médula ósea. También se realizaron en la región un total de 39 trasplantes de médula, frente a los 29 de 2019, según explica el SES en una nota.

Durante el pico más alto de la pandemia, la ONT y Redmo pusieron en marcha un procedimiento extraordinario para que los progenitores hematopoyéticos (médula ósea o sangre periférica) que se transportan desde otros países pudieran llegar a España a tiempo y con las máximas garantías para realizar los trasplantes que estaban programados.