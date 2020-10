Crecen las voluntades anticipadas, pero Extremadura sigue a la cola

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Perdonen pero me parece ver un cierto regodeo en la prensa extremeña en reseñar una y otra vez, inasequible al desaliento, un señalar una y otra vez que Extremadura está a la cola de no se qué cosa. Sin duda es cierto pero ¿a qué viene eso de restregarlo por los morros a la menor ocasión que se precie? Me parece ver en ello un cierto masoquismo