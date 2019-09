Cs plantea un intergrupo de despoblación en la Asamblea

Ciudadanos (Cs) ha registrado una propuesta en la Asamblea de Extremadura para la creación de un intergrupo junto al resto de partidos para debatir y consensuar posibles soluciones a la despoblación. El adjunto a la portavocía de la formación, David Salazar, explicó que se trata de una figura recogida en el articulo 85 del Reglamento de la Asamblea, pero no se ha utilizado nunca. El objetivo es mantener intercambios informales de puntos de vista sobre cuestiones específicas y para promover el contacto entre los miembros del Parlamento y la sociedad.

Si la Mesa aprueba esta iniciativa, se podría constituir «con la máxima inmediatez» una mesa de trabajo a través de este intergrupo para abordar la despoblación. Además, según Salazar, habría que definir también los colectivos sociales y expertos que participarían en ella, así como las reglas y objetivos a alcanzar.

En este sentido, expresó su deseo de que no sea vetada por el PSOE, puesto que según recordó, el presidente regional, Guillermo Fernández Vara, en su discurso de investidura «se comprometió a no vetar ninguna ley y a no hacer del rodillo de la mayoría absoluta su forma de gobernar». Algo que «sí ha hecho» al rechazar la creación de una comisión de estudio sobre la despoblación.