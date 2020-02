Detenido un vecino de Zafra por la muerte violenta de su inquilina

Zafra se tiñó ayer de luto por la trágica muerte de una mujer, M. S., de 59 años, que falleció de forma violenta en una finca ubicada frente al Matadero de Zafra. El presunto homicida, M. M., de 71 años de edad, se entregó después a la Guardia Civil y fue detenido, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

Los hechos ocurrieron sobre las 10.20 horas de ayer, en un paraje conocido como Huerta Belén, un grupo de chalets construidos a las afueras de la localidad, a unos cuatro kilómetros, enfrente del matadero, según informó a este diario el alcalde de Zafra, José Carlos Contreras Asturiano.

El supuesto autor se encuentra detenido en dependencias de la Guardia Civil, que está investigando los hechos. El varón es propietario de la vivienda donde residía la víctima, aunque los hechos tuvieron lugar en el entorno de una pequeña nave de la finca.

Un vecino de una parcela colindante escuchó una disputa y avisó a la Policía Local, cuyos agentes pudieron comprobar después que había una mujer muerta.

Según las investigaciones realizadas hasta el momento, la víctima no es vecina de Zafra y llevaba residiendo en el municipio desde el pasado mes de agosto, no estaba empadronada en la localidad y al parecer no existe relación sentimental entre el agresor y la mujer muerta. Para quitarle la vida, el hombre al parecer utilizó una palanca.

VIVIENDA ALQUILADA / El alcalde de Zafra confirmó a los medios de comunicación que la fallecida tenía alquilada la vivienda a su agresor, y que había existido un desencuentro «que ha tenido que ser muy grave y muy grande». Asimismo, aseguró el regidor segedano que se había descartado que la muerte tuvieran relación con una agresión machista.

Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Zafra, la Guardia Civil, así como la Unidad de Emergencia del 112 de Extremadura, que solo pudieron certificar la muerte de la mujer. Durante toda la mañana estuvieron trabajando en investigar los hechos ocurridos la Policía Científica de la Guardia Civil.

Alrededor de la una de la tarde acudieron al lugar de los hechos la jueza de Zafra y la secretaria judicial para realizar el levantamiento del cadáver. La autoridad judicial decretó el secreto del sumario del caso, según informó la Delegación del Gobierno en Extremadura.

A las 14,10 horas llegó a la finca un furgón del Instituto de Medicina Legal de Badajoz y alrededor de las 14,30 horas los empleados salían con el cadáver de la mujer para trasladarlo a Badajoz donde se le practicará la autopsia.

Al parecer la víctima procedía de Madrid, aunque no ha sido confirmado por parte de las autoridades y estaba desde agosto en la finca.

Por otro lado, los vecinos se mostraron sorprendidos por este hecho ocurrido en Zafra y no podían dar crédito a lo ocurrido.

Por último, el alcalde de Zafra lamentó profundamente lo sucedido en nuestra ciudad y resaltó la importante labor que realizan los agentes de la Policía Local, pero sobre todo, tratándose de lo sucedido, el gran trabajo que realiza toda la Guardia Civil.