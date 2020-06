Las dudas de no viajar entre provincias

La decisión «sorprende». «Sobre todo porque fue el primer presidente autonómico que solicitó al Gobierno de España que se permitiera la movilidad entre provincias hace ya más de 15 días e incluso llegó a plantear que se abrieran las fronteras con Portugal, pero ahora pretende seguir con las fronteras cerradas entre las provincias de Cáceres y Badajoz, siendo la única región en fase 3 que no permita todavía este movimiento», expresó ayer el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago. Y añadió: «O no es verdad que se tenga la situación tan controlada o aquí está pasando algo que no nos cuentan; qué ha pasado en estos días para un cambio tan drástico».

Las declaraciones del líder extremeño de los populares son la respuesta a la reafirmación del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de esperar hasta el 15 de junio para permitir los viajes entre la provincia de Badajoz y Cáceres (y hasta el 21 de junio, cuando se de por finalizado el estado de alarma, para la movilidad entre regiones). El argumento de Vara es la «prudencia» para evitar que haya nuevo casos de coronavirus importados de la otra provincia.

También Podemos

En contra de esta decisión también se posiciona Unidas por Extremadura (Podemos), que ya el pasado viernes pidió al presidente autonómico que reconsiderara esta decisión: «En otras comunidades también en fase 2 y con peores datos sí será posible. Los nuevos contagios que se están produciendo no son comunitarios, sino de personas que han venido de fuera», expresaron desde la formación morada.

Fuera de la política también se manifestaron los empresarios. Desde la Creex (la patronal extremeña), quisieron alertar de las «repercusiones económicas que conlleva el mantenimiento de las restricciones a la movilidad». «También las existentes con otras comunidades y con Portugal lastran el crecimiento», agregaron.

Este polémico punto de la fase 3 de la desescalada fue uno de los más importantes que se trataron ayer en la comisión creada en la Asamblea de Extremadura por el covid-19 «para rendir cuentas de las decisiones», aseguró Fernández Vara. Tras la reunión, el propio presidente manifestó: «Agradezco mucho el tono y las propuestas. Acepto las críticas y asumo la responsabilidad de las decisiones». Así lo dejó escrito en su perfil de la red social Twitter.

La justificación

Fernández Vara ya dejó claro en su comparecencia del pasado domingo, tras la reunión con el resto de presidentes autonómicos y del Gobierno, Pedro Sánchez, que su decisión de no permitir la movilidad entre las provincias de Badajoz y Cáceres se basaba en que había habido cuatro amenaza de brotes en los últimos días, y el libre movimiento podrían alimentar esos brotes. Ahí se mantendrá hasta el próximo lunes.

Habría que recordar que los gobiernos autonómicos ya han recuperado las competencias para dirigir el proceso de desescalada.