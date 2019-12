El Ejecutivo no permitirá recortes laborales en Canal Extremadura

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió ayer el modelo de gestión del ente público regional, Canal Extremadura, en tanto que su control depende de su consejo de administración y de la Asamblea, y no del gobierno autonómico. En este sentido, señaló que ni el Consejo de Administración de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Cexma) ni la comisión parlamentaria de control del ente permitirían que su convenio colectivo «salte por los aires», como defendió ayer la presidenta del Grupo Parlamentario de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, como consecuencia de la nueva política de gestión de su director general, Urbano García, en una pregunta ante el pleno de la Asamblea regional.

Vara reconoció que le «preocupa» que los trabajadores de Canal Extremadura mantengan movilizaciones en contra del director general, si bien señaló que él no juzga las opiniones de García sino sus hechos, y por el momento «no se han producido» las consecuencias advertidas por la diputada de Unidas por Extremadura, si bien aseguró que «si fuera como dice, no lo permitiría el consejo de administración ni la comisión parlamentaria».

De Miguel señaló que no habla de opiniones, en referencia a una conocida intervención del director general de la Cexma en un foro sobre comunicación, sino de hechos, porque «la política de gestión donde la creatividad audiovisual no entiende de categorías, donde todo el mundo puede hacer de todo y donde además sobra gente, ya está en marcha».

De Miguel argumentó sus declaraciones en la «drástica reducción» que se ha producido en el tiempo de emisión del programa deportivo con más audiencia de toda la radio, Extremadura en juego. Por último, pidió a Vara que se reúna con el Comité de Empresa, como así lo han solicitado los trabajadores, ante lo cual el presidente señaló que no tiene «inconveniente», pero no pueden pedirle lo que la ley no le permite, en referencia a la destitución del director general.