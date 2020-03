Empleados del SES critican el retraso en el pago de la nómina de febrero

Trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) denunciaron ayer, 2 de marzo, que no habían percibido todavía el pago de la nómina del mes de febrero, cuando normalmente cobran antes de finalizar el mes vencido. «Es un fallo garrafal que nos ha cogido por sorpresa a mucha gente, los que tenemos un colchón podemos aguantar pero hay personas que dependen de la nómima para hacer frente a las facturas y esas nunca se retrasan», denunció ayer por la tarde una enfermera del área de salud de Cáceres.

También el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) dio la voz de alerta y exigió el abono «inmediato», que en algunos casos llegó ayer por la tarde, «aunque hay gente que nos confirma que todavía no lo ha percibido», aseguró el sindicato, que recordó, que es una situación que no se ha dado antes en el SES. «En mi banco me han dicho que hasta el día 3 no llegará el dinero», dice la enfermera afectada.

El retraso, según palabras del consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, se debe al coincidir el último día de febrero en sábado y el primero de marzo en domingo, ambos inhábiles para la banca. «Pido disculpas por el retraso y espero que a lo largo del día de hoy –por ayer– esté subsanado», dijo en una rueda de prensa tras ser preguntado por este asunto.

El consejero explicó que la orden de pago, como habitualmente, se dió desde la consejería en «tiempo y forma, antes de que terminara el mes». Así, el viernes, 28 de febrero, se ordenó el pago de las nóminas del SES y ese mismo día llegaron los salarios a los trabajadores que la tienen domiciliada en Liberbank, «porque es el banco con el que trabaja el SES». El resto de trabajadores que tienen una entidad diferente son los que han tenido que esperar un poco más por la coincidencia de fin de mes en fin de semana». De todos modos, el consejero se comprometió ayer a seguir las transferencias desde la Dirección General de Planificación Económica del SES.

EL PP / Del retraso y las quejas de algunos trabajadores del sistema sanitario público también se hizo eco ayer el Partido Popular. El presidente regional del partido, José Antonio Monago, dijo que eso supone que el sistema «ha quebrado» y que no es cuestión ahora de «buscar responsables, sino soluciones». Recordó que esto no había pasado antes en la Junta aún en tiempos de «crisis económica», informa Efe.