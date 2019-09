Las exportaciones caen un 8,7% en julio pero siguen el año en positivo

Las empresas extremeñas exportaron productos al extranjero por valor de 209,4 millones de euros el pasado julio. Esta cifra supone una caída del 8,7% en relación a la del mismo mes del año pasado y contrasta con el más que buen dato que se había obtenido en junio, cuando se expidieron mercancías fuera de las fronteras españolas por un importe total de 256 millones de euros, lo que se tradujo en un incremento nada menos que del 35% en términos interanuales. Con todo, el comercio exterior extremeño se mantiene en positivo en el acumulado del ejercicio, con un 4,9% de subida, totalizando más de 1.234 millones de euros en ventas a otros países, de acuerdo a los datos facilitados ayer por la Dirección Territorial de ICEX en Extremadura.

El descenso de las exportaciones contabilizado en el séptimo mes del año en la comunidad autónoma fue mucho más acentuado en la provincia de Cáceres (-20,6%) que en la de Badajoz (-3,3%). En el agregado del 2019, los envíos con origen en la provincia cacereña acumulan un 10,5% de caída en comparación con igual periodo del 2018, lo que ha hecho aun más pronunciado el diferencial con la de Badajoz, donde han crecido un 10,4%. En los siete primeros meses del año, la participación de Cáceres en las exportaciones extremeñas se ha reducido hasta el 22,5% del total.

Por sectores, el comportamiento también fue bastante dispar en julio. Así, el principal capítulo exportador extremeño, el de los alimentos y bebidas, cerró el mes en positivo, con 131,6 millones exportados y un 3,3% de subida interanual. Las semimanufacturas no químicas (artículos de acero, hierro, aluminio o corcho, entre otros materiales) cayeron por contra un 29,3%, hasta los 31,6 millones de euros, a causa del descenso de los metales no ferrosos (-97,6%). No obstante, esta partida es en buena medida la responsable de que las exportaciones extremeñas estén creciendo este año, con 262,9 millones exportados en siete meses, un 22,1% más que en el ejercicio precedente.

En julio también fue negativa la tendencia de los productos químicos (-30,1% y 12,9 millones facturados) y del sector del automóvil, que se desplomó un 98,6% (entre enero y julio el decremento es del 20%).

Por países, los cuatro principales mercados para las exportaciones extremeñas experimentaron retrocesos: Portugal (-17%); Francia (-28,5%); Alemania (-18,6%); e Italia (-23,4%). El quinto, que es Gran Bretaña, avanzó un 5,5%.

En el conjunto del país, el déficit de la balanza comercial se situó en 17.198 millones de euros en los siete primeros meses del año, un 3,6% menos que en el mismo periodo de 2018. Entre enero y julio, las exportaciones españolas de mercancías crecieron un 2 %, hasta los 172.695 millones, el máximo histórico de la serie para ese periodo, mientras que las importaciones repuntaron un 1,5 %, hasta los 189.893 millones, cifra que también es récord. Así, la tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones) se situó en el 90,9 %, por encima del 90,5 % de los siete primeros meses del 2018.

En cuanto al mes de julio, las exportaciones de las empresas españolas crecieron un 3,8%, hasta 25.286,8 millones de euros.