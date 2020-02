Extremadura descarta la cancelación de eventos por el coronavirus

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Menudo drama se está creando cuando hay ferias internacionales al mismo tiempo que el Mobile World y no pasa nada. Se toman unas medidas sanitarias extras y para adelante... Spain is Different