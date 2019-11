Extremadura ofrece un coche eléctrico a Greta Thunberg para viajar de Lisboa a Madrid

La Junta de Extremadura ha ofrecido un coche eléctrico a la activista sueca Greta Thunberg para que pueda viajar desde Lisboa a Madrid para asistir a la Cumbre del Clima respetando el medio ambiente.

La activista de 16 años puso un comentario en Twitter hace casi 24 horas en el que explicaba que habían tenido que reducir la velocidad del viaje en barco debido a la meteorología adversa.

"Pero ahora estamos nuevamente en camino a toda velocidad. Con suerte llegaremos a Lisboa, Portugal, a principios de diciembre", decía Greta.

A ese tuit le respondió este jueves la Consejería de Transición Ecológica y Sostenibilidad de Extremadura con el ofrecimiento de un vehículo eléctrico, merced a una colaboración privada.

The Goverment of #Extremadura offers you an #Electriccar soy you can travel from #Lisbon to #Madrid and respecting the environment @Junta_Ecologica @Sailing_LaVaga @GretaThunberg #TimeforAction https://t.co/Mbe4oQa2mQ