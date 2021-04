Extremadura prevé recibir este mes 200.000 vacunas frente al covid

Extremadura prevé recibir este mes casi 200.000 dosis de vacuna contra el covid-19, una cifra que supondrá «un buen avance» en un mes clave para alcanzar el objetivo: llegar a agosto con el 70% de la población inmunizada frente al virus. Esta semana acabará la primovacunación (primera dosis) de los grupos esenciales y los mayores de 80 años y comienza el proceso para la franja de 70 a 79 años. Las primeras dosis se inocularon ayer en las áreas de Mérida y Badajoz, donde el punto logístico se trasladó al Palacio de Congresos.

Las 200.000 dosis de vacuna que Extremadura prevé recibir este mes son casi las mismas que se han puesto desde que el proceso arrancara el pasado 27 de diciembre en la residencia Rosalba de Mérida. Hasta la fecha, a la región han llegado 254.505 dosis de vacunas y el 92% se han utilizado. En enero y febrero Extremadura puso una media de 12.300 vacunas a la semana, una cifra que se ha logrado incrementar hasta las 20.000 aproximadamente en el mes de marzo y que ha seguido subiendo en las últimas dos semanas: del 22 al 28 se alcanzó un pico de 38.865 dosis administradas y en los últimos siete días, del 29 de marzo al 4 de abril, han sido 27.869, según datos de la Junta. En estas 15 semanas que han pasado desde el inicio de la campaña, un total de 76.771 extremeños han completado la pauta de vacunación: es solo el 7,2% de la población, una cifra muy lejos de ese 70% pero el cuarto mejor registro del país, por detrás de Asturias (8,8%), Castilla y León (8,7%) y Cantabria (7,5%).

Tras los sucesivos problemas de logística y distribución de vacunas, el objetivo ahora es llegar a agosto con el 70% de la población vacunada (la fecha inicial era junio) y el director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, se ha mostrado este lunes convencido de que así será. En una entrevista en Canal Extremadura, Franco ha destacado que la región ha estado vacunando todos los días, excepto en Reyes, y que el porcentaje de rechazo a la vacuna de AstraZeneca tras la suspensión cautelar por los episodios de trombos es mínimo.

Ha reiterado además que el cuello de botella del proceso ha sido la falta de viales: con el operativo actual Extremadura puede inocular hasta 70.000 dosis semanales y está preparada para la llegada de picos de 150.000 gracias a equipos de voluntarios que conformarán en su mayoría trabajadores sanitarios en su tiempo libre.

Y es que según asegura la Consejería de Sanidad, «a efectos prácticos la vacunación masiva ya ha comenzado en Extremadura». Lo que queda ahora es habilitar espacios alternativos en base al volumen de población (será mucho mayor cuando se inicie la vacunación de la franja entre los 45 y 55 años) y a medida que la distribución de viales vaya aumentando como se espera. Se trata de espacios como el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, el Auditorio de Cáceres, la Institución Ferial de Mérida (Ifeme), el Palacio del Vino de Almendralejo, el Pabellón Multiusos de Navalmoral o el recinto ferial de Plasencia.

Primeras dosis de 70 a 79 años

Ya este lunes se han suministrado las primeras dosis a personas de entre 70 y 79 años en las áreas de salud de Badajoz y Mérida. En la capital pacense el punto logístico se ha trasladado al Palacio de Congresos Manuel Rojas, donde se han inoculado unas 500 vacunas por la mañana y otras tantas por la tarde. Antonia Nogales, de 79 años, era una de ellas. «No he sentido nada el pinchazo, ha ido fenomenal», decía satisfecha a su salida. «Tenía muchas ganas de vacunarme ya, porque está una con ese miedo...», explicaba. Dolores Amador, de 79 años, también salía satisfecha tras recibir la primera dosis. «Espero que este bicho nos deje ya tranquilos y que podamos estar más liberados, he estado ya confinada cuatro veces y estaba deseando que me llamaran para vacunarme», ha contado.

En el área de Mérida hubo vacunaciones para personas de 70 a 79 años en el Palacio del Vino de Almendralejo por la mañana y la Institución Ferial de Mérida (Ifeme) por la tarde. La capital autonómica ya comenzó a citar la pasada semana a los nacidos en 1942 para inocular dosis sobrantes, pero no será hasta esta cuando el proceso se retome «con más intensidad», indica la Junta. Mari Ángeles Romero, de 71 años, fue una de las personas que recibió ayer la vacuna de AstraZeneca en Ifeme. «Estoy contenta de que me la hayan puesto ya, aunque nos haya tocado la AstraZeneca esa porque la gente no para de hablar de las reacciones que le dan y los mareos y todas las cosas, pero me la han puesto muy bien y a mí lo que me importa es que el bicho este se nos vaya ya de una vez y nos dejen en paz», comentaba a la salida.

En otras áreas de salud como Cáceres, Plasencia o Coria, la vacunación del grupo de 70 a 79 años arranca entre el miércoles y el jueves. En Cáceres se habilitará el palacio de congresos para centralizar todo el proceso. Comenzará a adaptarse durante esta semana con mobiliario y circuitos de entrada y salida para los usuarios. La previsión es que abra sus puertas el próximo lunes y hasta entonces las vacunas se seguirán poniendo en el Hospital Universitario, con previsión de inocular, esta semana, a unas 1.100 personas al día.

En el área de Plasencia, por su parte, esta semana está previsto administrar unas 4.500 dosis. La Gerencia del área ha hecho un llamamiento a las personas nacidas entre 1957 y 1959. En carteles que se están difundiendo a través de las redes sociales, señala que toda personas que haya nacido en esos años, no se haya vacunado aún y pertenezca a los centros de salud Luis de Toro, La Data o San Miguel, pueden vacunarse este miércoles, a las 12, en el recinto ferial.

Es el primer llamamiento público que se hace en Plasencia para vacunarse porque hasta ahora se citaba por teléfono. Es necesario acudir con la tarjeta sanitaria o el DNI. La vacunación está desaconsejada para las personas que hayan pasado el covid en los últimos seis meses y pacientes trasplantados, en diálisis y tratamiento oncológico activo.

Por su parte, en el Área de Salud de Coria, el punto centralizado de vacunación se mantendrá en el hospital y mañana comenzará la vacunación de las personas de 70 a 79 años. El ayuntamiento ha puesto a disposición del SES el pabellón municipal de deportes por si fuera necesario a lo largo del proceso de vacunación.

CON INFORMACIÓN DE Belén Castaño (Badajoz), Noelia Palomino (Mérida), Sira Rumbo (Cáceres), Raquel Rodríguez (Plasencia) y Nieves Agut (Coria).