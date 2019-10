En Extremadura se realizan tres llamadas cada día al teléfono 016

A ese teléfono puede llamar cualquier persona (mujer, hombre, anciano, menor) que crea que tiene cerca una situación de violencia machista. Es un servicio gratuito que funciona las 24 horas los 365 días del año. Gestiona las peticiones de forma confidencial y anónima, de manera que no se piden datos y no pone en peligro a quienes están en situación irregular en España. No deja rastro en la factura del teléfono, pero sí se queda grabado el número en el registro del móvil, por lo que desde las asociaciones aconsejan borrarlo para evitar riegos.

Se trata del 016, un teléfono que ofrece información y asesoramiento en caso de maltrato hacia la mujer. En Extremadura se reciben tres llamadas cada día de media. Y el 78% de las mismas las realizan las propias víctimas; el resto son por parte de familiares o de personas de su entorno cercano. El porcentaje evidencia que en la mayoría de los casos es la mujer que sufre malos tratos (físico o psicológico) la que debe dar el paso a pesar de la realidad de sometimiento que vive.

Las cifras las ofreció ayer la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, en unas jornadas de formación para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y operadores del 112 para abordar la atención a las primeras llamadas de emergencias. Esta actividad se integra en las actuaciones del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

LA DIFERENCIA CON EL 112 / Habría que recordar que el 016 es un número solo de información y asesoramiento (para conocer los derechos de las víctimas en materia de empleo, servicios sociales, ayudas económicas, asistencia, acogida, ayuda jurídica...), de manera que si la persona que llama se encuentra en una emergencia, entonces debe marcar el 112. «Es muy importante esa primera llamada en casos de violencia de género y de desapariciones para poder activar los recursos necesarios según el nivel de riesgo que exista», subrayó la delegada del Gobierno.

También se debe destacar que el 016 es exclusivamente para casos de violencia machista, esto es, para aquella violencia (tanto física como psicológica) que se produce contra la mujer por el simple hecho de serlo por parte de quienes sean o hayan sido sus parejas.

Para otro tipo de situaciones, existen otros recursos. Por ejemplo, si se trata de menores (violencia infantil), estas llamadas se derivarán al teléfono de la Fundación ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes (900202010).

Si el maltrato se produce hacia un hombre, se trataría entonces de un caso de violencia doméstica y el servicio disponible son la Oficinas de Asistencia a las Víctimas dependientes del Ministerio de Justicia y que existen en todas las comunidades autónomas.