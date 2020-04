Extremadura suma 9 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas

Si normalmente dais vergüenza con vuestros comentarios de parvulario, no veáis ahora: con la situación que estamos viviendo solo os preocupáis por la tontería. Deberíamos tomar ejemplo de los portugueses, que están todos a una, pero aquí... aquí tenemos lo que nos merecemos. Esto no entiende de izquierdas ni derechas, afecta a todos por igual: qué hubierais preferido, un gobierno como el británico o el estadounidense, que a estas alturas siguen negando la evidencia y pensando que solo van a morir los débiles y van a fortalecer sus economías? Yo no me atrevería a decir semejante sandeces ni en mi casa, cuanto menos a plasmarlas por escrito.