La fábrica de baterías de litio estará en la plataforma logística de Badajoz y creará 500 empleos

@Vivalariberaviva, condicional o no, se da por sentado (los políticos pacenses lo dan por sentado) que si hay mina en Cáceres (Cañaveral, Valdeflores o ambas) la fábrica a Badajoz. Los cacereños nos comeremos el polvo mientras los pacenses se comeran el solomillo. Aunque sea en condicional, no, no y mil veces no. Si quieren mina, nosotros querremos fábrica. Si no hay fábrica, no hay mina. Punto.