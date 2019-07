Un fallo reconoce a una interina de la UEx que cobre un complemento por sus méritos

Una sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo de Badajoz reconoce el derecho de una profesora interina de la Universidad de Extremadura (UEx) a que se evalúen sus méritos docentes y que se le reconozca en base a ello el correspondiente cobro de un complemento retributivo. El juzgado pacense estima íntegramente la demanda y el recurso contencioso interpuesto por los servicios jurídicos de CCOO en nombre y representación de la profesora.

Este complemento se abona en concepto de quinquenios para el personal funcionario de carrera. «La universidad extremeña no solo tiene la obligación de pagar los quinquenios a la profesora interina en su momento, sino también de abonar las cantidades atrasadas desde la fecha en la que debió haberse percibido este complemento», explica el sindicato en una nota de prensa. Para CCOO se trata de una sentencia «relevante» pues insta a la UEx a que no discrimine a los profesores interinos respecto a los funcionarios de carrera. Según el sindicato, «es evidente que la actuación de la universiad en este tema no era ajustada a derecho, pues suponía un trato diferenciado sin justificación entre funcionarios de carrera e interinos, produciendo un efecto discriminatorio».