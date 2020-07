El Google de los boletines oficiales

La idea surgió en el garaje de una casa particular, «como muchas de las historias que se cuentan en Silicon Valley», señala el ingeniero informático extremeño Manuel Pijierro. Fue en el garaje de la casa de sus padres, en Badajoz aunque él vive en Cáceres, y pronto la hizo realidad. Desde finales de junio está disponible una herramienta tecnológica que permite hacer más accesible la información oficial que publican las administraciones. Se llama Zahoribo y es un buscador en boletines oficiales, una especie de pequeño Google exclusivo para información oficial y pública. «Es una herramienta de búsqueda de información honesta y transparente que nace con un claro compromiso de servicio público para mejorar la vida de las personas y las empresas en la medida de lo posible», explica Pijierro, ingeniero técnico en Informática de Sistemas y autónomo.

La bombilla se le encendió cuando estaba buscando documentación sobre unas oposiciones en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y cayó en la cuenta de lo enrevesado de la tarea. «Era complicado y tedioso, el buscador que tiene el DOE no funcionaba correctamente y no me daba resultados que me servían». En ese momento pensó que como desarrollador de software y de aplicaciones web, tenía en su mano crear una herramienta que mejorara esos buscadores de las páginas oficiales y concentrar además los resultados de distintas fuentes oficiales. Y encontró un nombre para esa herramienta (‘Zahoribo’) que tiene mucho que ver con esa experiencia que encendió la «chispa». «La palabra zahorí se suele emplear para referirse a personas que son capaces de encontrar lo que está oculto, especialmente manantiales subterráneos. Además, en las hurdes extremeñas los zajorilis hurdanos eran considerados hombres sabios, buenos, justos, e incluso con ciertas facultades para la adivinación o la videncia. De zahorí cogemos el concepto de buscador de cosas ocultas y solo queda añadirle el sufijo bo, de boletín».

De ahí viene ‘Zahoribo’, el proyecto que hace apenas tres semanas vio la luz y al que se puede acceder a través de internet, en la web zahoribo.com. Su único objetivo es «mejorar el acceso a la información pública de todas las personas, hacer que sea útil y accesible para todos», explica Pijierro. Porque al final las decisiones, normas o informaciones que se publican en los diarios y boletines oficiales interesan y afectan de un modo u otro a toda la población. «El ejemplo más claro está en esos últimos meses durante el estado de alarma, pero particularmente también es interesante para las empresas, los autónomos, los opositores.... incluso hay ayuntamientos que me han dicho que suelen perder bastante tiempo buscando en los boletines oficiales y este buscador es una herramienta que les puede ayudar mucho. La velocidad y la precisión en los resultados hacen de ‘Zahoribo’ una de las mejores herramientas de búsqueda en boletines existentes en el mercado», apunta su creador.

Con vocación extremeña

Además, ‘Zahoribo’ tiene una clara vocación extremeña. Está centrado en la información regional porque incluye las publicaciones del Diario Oficial de Extremadura (DOE) y los Boletines Oficiales de la Provincia tanto de Cáceres como de Badajoz (BOP), aunque también incluye la información nacional del Boletín Oficial del Estado (BOE) y el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) «que al final nos afecta también a todos». Pero el informático además está nutriendo este peculiar buscador con información oficial de los ayuntamientos extremeños. Incluye plenos municipales, bandos... «por eso de aportar primero algo a la sociedad extremeña».

La principal dificultad para poner en marcha esta herramienta es la cantidad de información oficial que se genera a diario. El buscador de Pijierro cuenta con más de cuatro millones y medio de páginas indexadas y cada día suma unas 10.000 nuevas. «Depende del día y para eso hace falta desarrollar una especie de magia, por decirlo así. A nivel técnico es complicado indexar todo de manera que por muchas páginas que se vayan acumulando las búsquedas sean buenas, relevantes y los resultados sean los que se buscan entre millones de páginas», explica.

Los principales boletines están incorporados a la herramienta desde el 1 de enero del 2010 y hay información de algunos ayuntamientos desde 2007. Y la idea es seguir sumando cada día hacía delante, pero también seguir ampliando el buscador con fechas anteriores. «En principio la escalabilidad la tengo bien resuelta de forma técnica, es decir, que daría igual tener seis millones de páginas o 20 millones». Y esa es una de las dificultades de su proyecto. «Lo complicado es plantearlo, le he dado muchas vueltas al proyecto, lo he reprogramado casi de manera general por lo menos un par de veces hasta que he sacado la versión final», reconoce Pijierro.

Un manual, alertas...

La web de ‘Zahoribo’ además contiene un manual para el usuario, permite realizar búsquedas avanzadas, hacerlas a través de un bot en Telegram y también, entre otras opciones, permite configurar alertas. «Imagínete que creas una alerta con la palabra subvención, pues yo cada día a las nueve de la mañana te envío un correo diciéndote que tu palabra ha aparecido ocho veces en el DOE, dos en el BOE y tres en el BOP, por ejemplo, con los correspondientes enlaces a cada página, lo que evita que tengas que mirar al detalle boletín por boletín». Pero su creador insiste: «La fortaleza de ‘Zahoribo’ está sobre todo en el volumen de su contenido, velocidad y precisión. A nivel regional, por ejemplo, supera por mucho a los buscadores del DOE o de cada uno de los boletines provinciales».