Ibarra reflexiona en un artículo sobre la retirada de estatuas

El expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha afirmado que tal vez, dentro de cincuenta o cien años, haya voces que exijan la retirada de las estatuas dedicadas a personajes de "la calaña de Trump, Bolsonaro, Viktor Orbán, Salvini, Le Pen, etc." y considera que "es mucho mejor, más lógico, más ético y más humano derribarlos ahora con el voto que esperar un siglo para usar la retroexcavadora".

"Visto que el tiempo se encarga de ajustar cuentas con quienes abandonaron la ética y la moral en su relación de poder con sus semejantes, no deberíamos esperar que pasen esos años para derribar sus monumentos", ha expresado en un artículo publicado en la Fundación Centro de Estudios Presidente Rodríguez Ibarra.

El exjefe del Ejecutivo extremeño ha señalado que una de las consecuencias del asesinato del ciudadano norteamericano George Floyd ha sido la revisión o eliminación de todas aquellas obras que reivindiquen, enaltezcan o destaquen el racismo y el supremacismo de algunas razas sobre otras a las que se consideran inferiores.

Y ahora que se anuncia una nueva edición del Festival de Teatro Clásico de Mérida, donde se volverán a representar obras de los clásicos griegos, se ha preguntado que "cómo era posible que gente con mentes tan brillantes como Platón, Aristóteles, Pitágoras, Sófocles, fundadores de la filosofía, de las matemáticas, de la democracia, no tuvieran ningún problema moral para vivir y convivir con esclavos".

"No solamente no tenían ningún problema, sino que Platón y Aristóteles escribieron a favor de la esclavitud. Hoy, 25 siglos después, nos parece intolerable. ¿Cómo no les creaba cargo de conciencia esa situación?", ha expuesto.

En esta línea, ha apuntado que es seguro que al final de este siglo algunos escribirán y dirán: "¿cómo es posible que gente que descubrió la física cuántica, internet, la inteligencia artificial, la 3D, etc. pudieran convivir viendo en el telediario todos los días a hombres, mujeres y niños, ahogándose en un agujero llamado mar Mediterráneo o saltando muros o matando ciudadanos con distinto color de piel?".

No comprenderán, ha añadido, esas "aberraciones morales que ahora algunos llevan a cabo sin pagar por semejante monstruosidad".

En su opinión, no podemos creer que "semejante degeneración sea por culpa de Trump, Bolsonaro, Le Pen o Vox", pues la democracia, en contra de lo que ocurre en las dictaduras, es "el único sistema en el que la responsabilidad de lo que pasa recae exclusivamente en nosotros. Para bien o para mal".