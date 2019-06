Iberdrola construirá en Cáceres la planta fotovoltaica más grande de Europa

Estas noticias de fotovoltaicas podrían aportar más información de su efecto económico, no solo los megavatios. o lo que les cuesta la instalación.........… .............. .......... Por ejemplo en la implantación, ? qué parte es para contratistas locales, cuanto es su impacto económico ?. .............. ............… ............… ............. ......… Después durante el periodo de Operación , ? cuanto empleo genera en la zona, qué tipo de perfiles profesionales ?. ........... ............. .........… .........… Finalmente de la explotación, ? que queda en la zona en impuestos o en cualquier otro canon que afecte a la compañía explotadora ? ….. ……. …. … No cuestiono que las empresas obtengan beneficios de sus inversiones en fotovoltaicas en Cáceres, como debe ser, pero esta información estaría bien para poner en contexto estas inversiones. …….. ……….. …….. Mientras no nos proporcionen esa información, va a ser difícil no pensar en que la razón para no compartirla es por algo parecido a un abuso de nuestro atraso y falta de otras alternativas e inversiones en infraestrcuturas (el tren por ejemplo).