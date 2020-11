La Junta aprobará medidas extraordinarias para contener el covid en Badajoz

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

¡Está claro! que aquí se toman medidas una vez que tenemos la desgracia encima. Pero ante esta situación no existe la posibilidad de "reparar" por eso hay que tomar medidas profilácticas no terapéuticas. No es fácil, ni políticamente rentable tomar según qué decisiones pero las autoridades están para eso, para tomar medidas que muchas veces serán antipopulares. ¡Tómense!