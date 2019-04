La Junta convocará oposiciones de personal laboral con 160 plazas

Seis años después de las últimas oposiciones de personal laboral de la Junta de Extremadura, llega una nueva convocatoria de empleo público. La administración convocará en los próximos días un nuevo proceso selectivo con 160 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo del año 2016 y 2017. «Se cumplen los tres años ya y si no se convocan esas plazas del 2016 se pierden», explica Miguel Díaz de CSIF. De hecho, había otra treintena del 2015 que ya no se pueden recuperar. Por eso la nueva convocatoria de personal laboral debe salir en breve. Constará de 160 plazas fijas que se repartirán entre varias especialidades: 10 de enfermería, 3 de fisioterapeuta, 22 de ATE/cuidador, 55 de auxiliar de enfermería y 70 plazas de camarero-limpiador. Para los sindicatos la oferta es «insuficiente», toda vez que recientemente se han convocado listas de espera en dos categorías de personal laboral (ordenanza y camarero-limpiador) ante la falta de aspirantes en las bolsas de empleo. «Además se produce un agravio comparativo para aquellas categorías en las que no se oferta ninguna plaza», lamenta SGTEx.

Por eso, los sindicatos han solicitado que haya más flexibilidad a la hora de corregir los exámenes, para que las listas se nutran de personal, y piden también una temario único y oficial para cada categoría. En este sentido, la directora general de Función Pública, Carmen Vicente, aseguró ayer que estudiarán las propuestas, entre ellas la posibilidad de que las preguntas errónea y las que se dejan en blanco no resten puntos. También solicitan subir la ponderación de la fase de concurso, de modo que los méritos (experiencia y formación) cuenten al menos un 30% de la nota final y el examen, el 70% restante.

Entre las demandas de los sindicatos también está agilizar los procesos selectivos de este personal –cabe recordar que las últimas oposiciones de laborales se lanzaron en 2013 con 310 plazas–, que se resuelvan en un año y que haya convocatorias más frecuentes. Recuerdan que, tras esta nueva convocatoria, aún quedarán plazas por salir a oposición, tanto las de las ofertas públicas de 2018 y 2019 como las plazas de la oferta extraordinaria aprobada a nivel nacional para reducir al 8% la tasa de interinidad que actualmente se encuentra entre el 25 y el 30%, según los sindicatos.