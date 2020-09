La Junta defiende la presunción de inocencia en el caso de la gestión del Festival de Mérida

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, ha defendido "el respeto a la labor de los tribunales y a la presunción de inocencia" en el procedimiento judicial abierto relacionado con la gestión del Festival de Mérida por parte de exaltos cargos del PSOE y una exconsejera socialista en la primera etapa de gobierno en la región de Guillermo Fernández Vara, y cuya calificación judicial "aún está pendiente".

"Se trata en suma de ser prudentes sin dejar de ser coherentes, de dar a cada situación el tratamiento que se merece, pero estamos aún en un proceso abierto", ha incidido Nuria Flores, quien ha añadido que "cuando esos hechos y eventuales responsabilidades se determinen llegará el momento" de adoptar decisiones al respecto.

Así, en respuesta a una pregunta del PP formulada este jueves en el pleno de la Asamblea, la consejera ha indicado que la Junta de Extremadura adoptará "las medidas que sean oportunas" una vez se dicte la sentencia que ponga fin al procedimiento judicial abierto sobre exaltos cargos socialistas relacionados con la gestión del Festival de Teatro Clásico de Mérida.

"Aquí nadie niega nada", ha espetado Flores, quien tras considerar en todo "sorprendente" la pregunta del PP "viniendo del partido que viene", ha incidido en que "no se trata de tirar balones fuera", sino de "simplemente no especular sobre unos hechos cuya calificación jurídica aún está pendiente".

EL PP PIDE ASUMIR RESPONSABILIDADES

A su vez, el diputado del PP Laureano León ha reclamado que desde el Gobierno autonómico se asuman las "responsabilidades políticas" ante unos "hechos delictivos de miembros de un gobierno socialista presidido por el presidente Fernández Vara", y ante los cuales "la respuesta siempre ha sido el silencio" por parte del PSOE y de un Ejecutivo autonómico socialista que "aún no ha pedido perdón por todo lo sucedido".

De este modo, ha recordado que recientemente se ha conocido que varios miembros del gobierno socialista de 2007 han pasado de "calidad de imputados a acusados" por "corrupción" y por "irregularidades graves" contenidas --indica-- en la gestión del Festival de Teatro Clásico de Mérida, y por la que ha añadido que el Ministerio Público "solicita penas de cárcel para diferentes altos cargos socialistas, incluido un consejero que se sentó en el Consejo de Gobierno" de la Junta.

Así, tras subrayar que "el PSOE ha reclamado la presunción de inocencia", y lamentar que desde dicho partido se "negaron los hechos y tuvieron la osadía de atacar al PP, que fue el partido que destapó y denunció esta corrupción", Laureano León ha afirmado que desde las filas socialistas "han tolerado, han consentido y han callado toda esta corrupción".

"No se quisieron enterar y sobre todo hubieran preferido que nada hubiera ocurrido", ha insistido León, quien ha recalcado también que desde las filas socialistas "no hicieron nada para desmontar toda esta trama, un chiringuito corrupto, un chiringuito lleno de irregularidades".

En este sentido, León ha incidido en que "tuvo que ser el PP quien denunció todo aquello". "Si hubiera sido por ustedes (el PSOE) nada de esto hubiera pasado, nadie se hubiera enterado", ha añadido.

Con ello, el diputado del PP ha considerado "sorprendente" la respuesta facilitada este jueves en la Asamblea por Nuria Flores ante unos hechos que "no pueden negar que son delictivos" y relacionados con los cuales "se ha pasado de imputados a acusados".

"No pueden negar que se produjeron irregularidades muy graves. No pueden negar que ha sido una trama de corrupción continuada. No pueden negar que ha sido un auténtico escándalo público, eso sí sin ruido mediático... Y todo esto con un gobierno socialista y con el presidente Fernández Vara", ha espetado Laureano León.