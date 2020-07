La Junta invertirá 813.000 euros en pupitres para facilitar el distanciamiento en institutos y colegios

A principios de los dos mil se gastó el gobierno socialista de extremadura unos 140 millones de euros en cambiar todas las mesas (contra todo consejo pedagógico razonable las compró bipersonales, además de no cumplir suficientes medidas higénicas) de los centros de secundaria y comprar ordenadores. Aquello fue único en España y casi en toda Europa. Fuimos el no va más en el uso (mejor dicho en la adquisición) de las nuevas tecnologías. Desde luego se usaron muy poco, los profesores no estaban preparados para esas tecnologías. Ni siquiera era pedagógicamente recomendable usarlas de una forma tan masiva como pretendían. Ahora precisamente, cuando se hace tan necesaria la enseñanza no presencial, a través de esas nuevas tecnologías, cuando en todas partes se preocupan de utilizarlas a tope, aquí nos empeñamos en todo lo contrario. Vamos a tirar lo que queda de aquello, no utilizamos la ya adquirida experiencia docente en estos recursos, y vamos a gastarnos lo que no tenemos a volver a los materiales que regalamos hace 15-20 años.