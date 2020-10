La Junta ve en el acuerdo de la PAC una oportunidad para la región

El director general de Política Agraria Comunitaria, Javier Gonzalo, valoró positivamente ayer el acuerdo de los ministros de Agricultura de la Unión Europea sobre las reglas de la Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 y en el que se aboga por reservar un 20% de los pagos directos a los nuevos ecoesquemas que introduce la reforma.

Una propuesta, la de los ecoesquemas, que supone una «gran oportunidad» para Extremadura debido al peso de la producción en extensivo tanto en la ganadería como en la agricultura. Así, en declaraciones a los medios de comunicación señaló que la «mayoría» de las prácticas que se propongan tendrán una acogida «muy favorable» por parte de la comunidad, si bien apostó por seguir trabajando para «simplificar» y para que estas prácticas sean «respetuosas con el clima y el medio ambiente».

No obstante, agregó que aunque en principio se acoge el acuerdo con una valoración positiva, también lo hace desde la «prudencia» a la espera del debate de los reglamentos que calcula que estarán aprobados en el Parlamento Europeo para diciembre o comienzos de 2021.

Según indicó Gonzalo, el acuerdo contempla 47.682 millones para España, que son 182 más que en el anterior periodo 2014-2020, si bien se desconoce aún cual será la cantidad definitiva que llegará a la comunidad autónoma, ante lo cual aseveró que la Junta defenderá que al menos llegue la misma cuantía que en el periodo actual.

Asimismo, celebró la introducción de mecanismos de flexibilidad para que «no se pierda dinero», de modo que las cuantías que no se destine a los ecoesquemas se destinen a la renta.

Entre otras cuestiones del acuerdo, el director general se refirió al mantenimiento del porcentaje de la ayuda asociada, que es «muy importante» para Extremadura, sobre todo, dijo, para la prima ganadera, en especial la ayuda asociada a la vaca nodriza y las primas por vacuno.

Asimismo, incidió en que la PAC apuesta por los «agricultores profesionales», porque el pago redistributivo puede ir a este colectivo, lo cual era una demanda de la comunidad autónoma.

Preguntado sobre la regionalización de la PAC, el director general de la PAC respondió que sobre este asunto no se ha hablado en la reunión de ministros de agricultura de la UE porque es una cuestión que depende de cada Estado, en tanto que en algunos países se establece una «tasa plana» para todo su territorio. En todo caso, esto lo abordará el ministerio con las comunidades autónomas, si bien Gonzalo agregó que en España se distribuirá por regiones «con toda seguridad».



ORGANIZACIONES AGRARIAS / La organización agraria UPA-UCE Extremadura también valoró favorablemente ayer el acuerdo alcanzado por los ministros de Agricultura de la Unión Europea y confió en que «beneficie a la agricultura y ganadería familiar». «Lo que vamos conociendo del acuerdo no nos suena mal», se afirmó ayer desde esta organización agraria en una nota de prensa en la que resaltó que «ya solo el hecho de que haya acuerdo es positivo, en estos tiempos de enormes incertidumbres».

Un acuerdo que llega después de la aprobación del presupuesto para la PAC, un presupuesto que se mantiene en cifras similares al anterior periodo 2014-2020, y que determina que el 60% de los pagos directos se destinen a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos y un 20% se dedicará a los nuevos «ecoesquemas», que premiarán las prácticas más beneficiosas para el medio ambiente y cuya concreción se hará ya dentro de cada Estado miembro, explicó la organización.

Ante esta situación, UPA Extremadura recordó que esta organización lucha desde hace años «para conseguir una PAC más justa y más social, que destine más ayudas a quienes más lo necesitan, a los más sostenibles, que más empleo generen y cuyas prácticas sean más beneficiosas para el medio ambiente y el territorio», tras lo que reafirmó que «ese modelo es el de la agricultura y ganadería familiar».

Para el secretario general de COAG, Miguel Blanco, la decisión del Consejo Europeo de vincular el 20% de los pagos directos a los ecoesquemas en la futura Política Agraria Común (PAC) «puede llevar», en cambio, a recortes «muy graves» de las ayudas a los productores. «Puede ser un tajo increíble si -el modelo de ecoesquemas- no es inclusivo», especificó Blanco tras estudiar el acuerdo político alcanzado.

Bajo su punto de vista, no se consigue un incentivo de práctica medioambiental entre el productor «sino que es un recorte del 20% para quien no se acoja» a esos programas. Por ello, pidió un diseño «inclusivo» al que puedan optar «todos» con un «menú amplio de ecoesquemas» que tenga en cuenta la «variabilidad» de cada sector. A COAG también le «preocupa» que «ya no se cuestione en absoluto» el Marco Financiero Plurianual acordado en julio en el que se aplicó un «recorte» a los fondos de la PAC, «al menos en pérdida de poder adquisitivo».