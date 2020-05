«Las listas de espera sanitarias van a subir irremediablemente»

Es evidente, las listas de espera sanitarias del Servicio Extremeño de Salud se van a incrementar. Es una de las consecuencias directas que deja la pandemia de coronavirus. «Si hemos tenido un parón de actividad, todo eso que no se ha realizado en este tiempo supone irremediablemente un previsible incremento de las listas de espera sanitarias», apunta Vicente Alonso, director general de Asistencia Sanitaria del SES.

No obstante, recuerda que la propia Ley de Tiempos de Respuesta, que marca los plazos máximos para ser atendido por el sistema público extremeño (180 días naturales para intervenciones quirúrgicas, 60 para consultas y 30 para pruebas diagnósticas), establece una excepción en casos puntuales como el que ha vivido el sistema sanitario, de manera que no están activos esos tiempos de demora por la situación epidémica. Aun así, el director general precisa que desde el SES ya están trabajando para valorar el impacto que ha ocasionado la pandemia en las listas y poner los medios para intentar corregirlo. «Nuestra principal preocupación, por supuesto, es que no haya ningún paciente con una enfermedad grave que se quede atrás, eso es lo más trascendente», afirma.