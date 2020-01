La lista de espera sanitaria baja un 10% pero la mitad de los pacientes superan los plazos legales

Las listas de espera sanitaria han descendido en términos globales un 10% a lo largo del 2019, pero la mitad de los pacientes ya superan los tiempos máximos que marca la Ley de Tiempos de Respuesta. De hecho, el plazo legal solo se está cumpliendo actualmente en el caso de las operaciones, con una demora media de 125 días frente a los 180 que marca la norma. Para ir a primera consulta con el especialista la espera es de casi 65 días cuando el plazo legal está en 60, y en el caso de las pruebas diagnósticas se supera ampliamente: 76 días de demora media frente a los 30 que establece la ley.

Los datos los ha ofrecido esta mañana el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, que ha comparecido en rueda de prensa junto al director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Ceciliano Franco, y el director general de Asistencia Sanitaria, Vicente Alonso, para presentar el informe de listas de espera correspondiente al segundo semestre del 2019. Según las cifras aportadas, un total de 110.814 extremeños estaban a 31 de diciembre a la espera de ser atendidos en la sanidad pública regional. Esto supone un descenso del 10% respecto a la misma fecha del año anterior (-12.440) y según Vergeles, se trata de uno de los datos más bajos de toda la serie histórica. “Partíamos de una situación muy complicada y hacemos una valoración moderadamente positiva porque pese a las dificultades que suponen el déficit de infraestructuras y especialistas hemos conseguido un nuevo semestre de bajada”, ha señalado el consejero.

Las listas de espera disminuyen en términos globales por el descenso que se ha producido en las consultas y las pruebas diagnósticas. Para operaciones se ha producido un aumento del 5% como consecuencia de la apertura del Hospital Universitario de Cáceres, que “todavía no está dando todo su potencial”, y la falta de medios en Plasencia, una situación que Vergeles espera que se resuelva en breve después de que el SES haya puesto encima de la mesa una oferta de 1,4 millones. Además, el déficit de especialistas está afectando sobre todo a la actividad en Cirugía Vascular, Aparato Digestivo, Dermatología y Ginecología.

Así, a 31 de diciembre, un total de 22.602 extremeños estaban a la espera de pasar por el quirófano, 1.225 más que hace un año, y de ellos, 5.672 llevan más de seis meses en lista. La demora media también sube, de 118 a 125 días, aunque se mantiene por debajo de los 180 que marca la Ley de Tiempos de Respuesta Sanitaria. Cirugía Maxilofacial, Traumatología, General y Aparato Digestivo y Ginecología con las especialidades con más demora para operarse actualmente.

Por lo que respecta a las consultas, la lista de espera ha experimentado una reducción de 13% que se ha dejado notar sobre todo en los hospitales de Cáceres, Badajoz, Don Benito-Villanueva de la Serena y Llerena-Zafra, según los datos aportados por Vergeles. El total de pacientes en lista asciende 57.968, que son 7.611 menos que hace un año. En este caso, los usuarios sin cita también disminuyen (son 680 menos, 28.442), pero el tiempo medio de espera sube de 58,2 días a 64,7. Las especialidades que acumulan más demora para consulta son Otorrinolaringología, Oftalmología, Dermatología, Traumatología y Rehabilitación.

Por último, en el caso de las pruebas diagnósticas terapéuticas la bajada de la lista de espera ha sido de un 17%, una mejora que según Vergeles “ha costado muchísimo esfuerzo” y que ha sido posible gracias a la actuación de los profesionales. Donde más ha caído la lista ha sido en los hospitales de Cáceres, Llerena-Zafra, Badajoz, Coria, Plasencia y Navalmoral de la Mata. El consejero ha destacado especialmente la mejora lograda en Llerena-Zafra, donde se ha conseguido rebajar de 70 a 14 días el tiempo medio de espera para pruebas radiológicas. En total, son 15.796 los pacientes extremeños en espera de realizarse pruebas, 5.157 menos que en diciembre de 2018. En este caso, la demora media total pasa de 81 a 76 días, pero aún se encuentra muy por encima de los 30 que marca el plazo legal.

FUERA DE GARANTÍA / De los datos facilitados por la consejería se desprende que pese a la mejora que experimentan en términos globales las listas de espera, el 49,3% de los pacientes (54.651) están ya fuera de garantía, esto es, por encima de los tiempos que marca la ley aprobada en 2005. El porcentaje sube dos puntos respecto al 2018, cuando en esta situación se encontraban el 47,8% de los 123.254 usuarios que había entonces en lista de espera. No obstante, en este periodo sí se reduce el número de pacientes que aún no tienen asignada su cita (y por tanto no están incluidos en la lista), que a 31 de diciembre eran 44.238, casi 6.800 menos.

Preguntado por el elevado número de pacientes que están fuera de garantía, Vergeles ha señalado que en todos los casos se trata de personas que no presentan patologías graves y que pueden esperar. Además, ha destacado que con la ley aprobada en el año 2005 Extremadura es una de las comunidades más garantistas en este aspecto, y ha señalado que esta norma “se cumple siempre”. Así, a aquellos pacientes que ya superan el plazo máximo y reclaman, el SES les deriva a otro centro para recibir atención y en caso de que el usuario no lo acepte, se abre un proceso de mediación a través de la Oficina de la Defensora del Usuario. En última instancia, si efectivamente ya se han superado los plazos, la ley obliga al SES a prestar la atención requerida al paciente en una clínica privada. Según los datos aportados por el consejero, en los últimos años han disminuido un 11% las solicitudes cursadas a la defensora por esta causa, ya que hay muchos extremeños que prefieren esperar y ser revisados por su especialista de zona que desplazarse a otros centros.