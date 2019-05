Llevan al TSJEx la composición de la mesa general

La Federación de Administración General, Sanidad y Educación (FASE), que agrupa PIDE, Sgtex y SAE, ha demandado a la Junta, CCOO, CSIF y UGT ante el Tribunal Superior Justicia (TSJEx) por vulneración de sus derechos sindicales, al no serle reconocida su representatividad para formar parte de la Mesa General del Empleado Público. Según han explicado este viernes el Sindicato de Interinos Docentes (PIDE), el de Empleados Públicos (Sgtex) y de Técnicos Sanitarios (SAE) pese a que en las elecciones del 4 de diciembre de 2018 consiguieron el 22 por ciento de los votos, la Junta no constituye la nueva la Mesa General para no tener que incluirlos a ellos amparando así las «presiones» de los sindicatos tradicionales. El secretario general de PIDE, José Manuel Chapado, recuerda que obtuvieron 74 delegados y el 22% de los votos, el doble de los que la normativa establece para tener representación.