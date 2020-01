Luz verde a las primeras cuentas de la legislatura con el rechazo del PP y Cs

La Asamblea de Extremadura aprobó ayer los primeros presupuestos de la legislatura gracias a la mayoría absoluta del PSOE. Las cuentas autonómicas, que por primera vez superan los 6.000 millones de euros, salieron adelante con la abstención de Unidas por Extremadura y el voto en contra del PP y Ciudadanos. Los socialistas aceptaron finalmente 25 de las 203 enmiendas formuladas por la coalición de IU y Podemos, casi todas transaccionadas; tan solo una de las más de 700 del PP y ninguna de las 162 Ciudadanos. Algo por lo que su líder regional, Cayetano Polo, se mostró bastante molesto. En total, las 26 enmiendas aprobadas mueven el destino de 5,7 millones de euros en partidas referidas a sanidad, agricultura, desarrollo rural, reto demográfico, víctimas del terrorismo, educación, infraestructuras y juventud.

Tras la votación de la ley, la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, afirmó que el Ejecutivo trabajará a partir de ahora para «hacer realidad los proyectos de futuro de cualquier extremeño, con independencia del lugar en el que resida». En líneas generales, recordó que los presupuestos para 2020 activan el tejido productivo hacia un empleo inclusivo y de mayor calidad, promueven la innovación, impulsan la inversión y vertebran la región a través de las infraestructuras.

Además, consideró que generan confianza en los agentes económicos y sociales y dinamizan la inversión pública, con medidas orientadas a la creación de empleo en un entorno favorable, enfocado a la estimulación y al fomento de un empleo de calidad, como clave de la cohesión social y territorial. El montante destinado a las políticas económicas asciende a 1.472 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,5% respecto a 2019, un total de 50 millones de euros más.

En el plano social, la titular de Hacienda explicó que las cuentas autonómicas consolidan y refuerzan unos servicios públicos de calidad, de modo que se establecen las bases de la educación del futuro, se fortalece la atención sanitaria y se ofrece una respuesta decidida a la dependencia. Las partidas destinadas a los servicios públicos fundamentales ascienden a 3.796,8 millones de euros, casi un 70% del montante total, lo que significa que 7 de cada 10 euros van dirigidos a este fin. Preguntada por la postura del PP y Ciudadanos, Blanco-Morales aseguró que desde el primer momento y pese a la mayoría absoluta, la Junta tuvo la mano tendida para una oposición constructiva, pero en ningún momento «han tenido intención de negociar».

«RODILLO COMUNISTA» / Frente a estos argumentos, el portavoz de Hacienda del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, consideró que los presupuestos han sido aprobado gracias al «rodillo socialcomunista» que impera en la Cámara, después de que el PSOE haya aceptado las enmiendas de Unidas Podemos. En cualquier caso, Carrón insistó en que los presupuestos son un fraude, ahora «un fraude hecho ley», y reiteró que vendrán a dar «la puntilla» a la economía regional con más paro, más despoblación, más deterioro de los servicios públicos y más pobreza. En la misma línea se expresó el portavoz de Ciudadanos, Cayetano Polo, que lamentó que el PSOE haya dado la espalda a los más de 70.000 votantes de la formación naranja en la región al no aprobar ninguna de sus enmiendas. Por ello, consideró que estos dos días de debate en la Asamblea han sido «estériles e inútiles».

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, lamentó no haber encontrado más afinidad desde el PSOE a sus enmiendas y criticó el «veto» a los pensionistas de la región por rechazar una enmienda dirigida a incrementar las pensiones no contributivas. No obstane, destacó que la formación ha conseguido mejorar las cuentas en diversas áreas como los jóvenes o el fomento del autoconsumo energético.

Desde el PSOE, su portavoz, Lara Garlito, criticó la actitud de PP y Cuidadanos, «que se han escorado en el no por el no y en el pataleo» a la hora de enmendar. Frente a sus críticas, Garlito aseguró que los preuspuestos de la Junta para 2020 «transmiten seguridad, algo esencial para que en esta tierra se cree empleo y oportunidades».