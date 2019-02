Margarita Salas: "La mujer debe ocupar el puesto que le corresponda según su capacidad"

"Las mujeres deben ocupar el puesto que les corresponda de acuerdo con su capacidad de trabajo". Así de contundente se ha expresado la científica española Margarita Salas en la conferencia que ha impartido en la Facultad de Económicas y Empresarias de Badajoz con motivo de la celebración del Día de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, y que ha organizado la Universidad de Extremadura.

Según Europa Press, la bioquímica ha calificado este día de importante para "recordar tanto a unas como a otras y al resto de la sociedad que las mujeres y las niñas existen, y que eventualmente podrán ser unas científicas".

Margarita Salas ha relatado los obstáculos que encontró en su trayectoria profesional por ser mujer; sobre todo, "al principio y que cuando empezó la tesis doctoral encontró bastantes obstáculos en ese sentido, dado que en esa época se pensaba que las mujeres no estaban capacitadas para hacer investigación y, ante ello, me sentía muy discriminada y como invisible".

"Poco a poco, las cosas se fueron arreglando" y llegó un momento en el que dejó de ser "invisible" y "ahora a lo mejor, soy demasiado visible", al tiempo que ha aconsejado a las niñas y a las universitarias que trabajen con "dedicación y entusiasmo" dado que, en su opinión, su "éxito" ha sido el trabajo, que ha trabajado "mucho" y que "además" le gusta "mucho" el trabajo.

A este respecto, la investigadora ha considerado que hoy en día hay "bastantes" chicas en la universidad en ramas de ciencias, excepto en las "más duras" como las ingenierías, por lo que la "cuestión" es que todas ellas "sigan adelante" con su carrera profesional y su trabajo, que "no se desanimen" y que "no piensen que no valen", porque "valen".

Finalmente, y en relación al movimiento surgido en torno al 8 de marzo, Margarita Salas ha lamentado que "quizás todavía es necesario" este movimiento y ha confiado en que en un futuro "no demasiado lejano" deje de ser "necesario" organizar un día dedicado a la mujer y la niña en la ciencia o el 8M "porque ya la mujer ocupe en la sociedad el puesto equiparable al que ocupan los hombres". "Todavía falta un poquito", ha valorado.

Igualdad real

La celebración de esta efeméride ha contado con la presencia del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha señalado que la consecución de la igualdad "real" entre hombres y mujeres es uno de los "grandes retos" de este siglo.

En este acto, al que también han asistido el rector de la Universidad, Antonio Hidalgo, y la consejera de Economía e Infraestructuras, Olga García, Fernández Vara ha expuesto que se trata de una tarea difícil, puesto que aún siguen siendo "muy complicadas" la conciliación y la igualdad de oportunidades, y persisten modelos "preestablecidos" que condicionan las decisiones que se toman en el futuro.

De este modo, ha reflexionado sobre la importancia de los modelos y ha destacado como "referentes" a dos de las mujeres presentes en la celebración de este acto, como la bioquímica asturiana Margarita Salas y la química extremeña María Victoria Gil.

Al mismo tiempo, ha subrayado que quedan "muchos pasos que dar" para conseguir la igualdad y ha puesto como ejemplo la Universidad de Extremadura, que tiene 185 catedráticos, de los cuales sólo 30 son mujeres, en relación a lo cual ha insistido en que se tiene que producir un cambio de mentalidad, ya que aún se dan actos y gestos de "desigualdad" en la generación que ha vivido plenamente integrada desde las primeras etapas formativas.

Las vocaciones

Por su parte, Antonio Hidalgo ha explicado que este acto tiene el objetivo de "encontrar ideas" y que los asistentes, entre los que se ha contado estudiantes de institutos o universitarios, encuentren estas ideas para potenciar las vocaciones, especialmente femeninas, en las denominadas 'STEM' que son la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

Al respecto, ha hecho hincapié en que en estas disciplinas "poco a poco están sintiendo más y más el abandono y especialmente en el caso de las muchachas y mujeres" con un "declive" que se debe "corregir", aunque ha puntualizado no obstante que las féminas son "punteras" en otras disciplinas como las ciencias biosanitarias o en ciencias como la química o la biología.

Asimismo, Hidalgo ha aseverado que coincide "plenamente" con un reciente comunicado de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (Crue), según el cual el papel de la universidad es "esencial" para "romper los estereotipos y roles de género en las etapas educativa más tempranas" para "no condicionar" las decisiones que las futuras universitarias tendrán que tomar.

En su opinión, la universidad debe apoyar que todas esas ideas, aficiones o vocaciones "se puedan conservar de manera protegida e incluso fomentarla" y, para ello, se pueden mostrar "ejemplos" como Margarita Salas, que junto a científicas, físicas, matemáticas o ingenieras pueden ser un "patrón de referencia".