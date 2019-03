Más de 33.000 aspirantes a celador se juegan mañana 396 plazas fijas

Últimos repasos antes de enfrentarse mañana a un examen decisivo para muchos pero también muy reñido. Más de 33.000 aspirantes están inscritos en las oposiciones para ocupar una plaza fija como celador en el Servicio Extremeño de Salud (SES) que se celebran mañana en los campus universitarios de Cáceres, Badajoz y en Mérida.

Es la categoría laboral con más opositores dentro del proceso selectivo que el SES inició el pasado verano y que concluirá el próximo mes de mayo con el examen de Enfermería.

Mañana, 10 de marzo, es un día subrayado en los calendarios de muchos extremeños que esperan conseguir alguna de las 396 plazas fijas que están en juego en la sanidad extremeña. Muchos de ellos ya son interinos y juegan con ventaja en este proceso selectivo que tiene dos fases: una primera de oposición y una segunda de concurso solo para los que aprueben la primera parte.

En concreto, son 33.179 aspirantes admitidos de los cuales 30.990 optarán a las 312 plazas del turno libre; 2.137 a los 38 puestos ofertados del turno de discapacidad; y 52 personas aspiran a las 46 plazas de promoción interna. Aunque finalmente todos no suelen acudir a los exámenes, el elevado número de inscritos ha obligado al SES a fijar dos turnos de examen, uno por la mañana (a las 10.00 horas) y otro por la tarde (a las 16.30 horas), que no gusta a muchos opositores porque consideran que puede haber agravios al enfrentarse a dos exámenes distintos. Desde el SES, no obstante explican que es imposible reunir a tantas personas en un solo turno y garantizan la equidad de las pruebas de ambos turnos.

Los ejercicios se llevarán a cabo en once sedes de tres ciudades. En Badajoz los exámenes se realizarán en las facultades de Económicas, Medicina, Ciencias, Educación y en la Escuela de Ingenierías Industriales, todas ubicadas en el campus universitario. En Cáceres, también en el campus, se han habilitado las facultades de Veterinaria, Derecho, Ciencias del Deporte, Empresa y la Escuela Politécnica. Y la tercera sede será Mérida, en la Institución Ferial.

Y mientras unos dan los últimos repasos, otro grupo de aspirantes a celadores del Servicio Extremeño de Salud se enfrentan hoy, 9 de marzo, a sus exámenes. Son, en concreto, 447 opositores que optan a 10 plazas de celador con discapacidad intelectual (una categoría propia y distinta de la anterior).