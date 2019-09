Una misma cepa de listeria de carne La Mechá ha contaminado a 144 pacientes

Investigadores del Centro Nacional de Microbiología (CNM) han confirmado que una misma cepa de listeria presente en diferentes lotes de carne mechada de la marca 'La Mechá' ha sido la responsable del contagio de la enfermedad a al menos 144 pacientes, entre ellos uno en Extremadura, aunque la mayoría de ellos en Andalucía y 2 en Madrid.

Así lo han explicado este jueves los responsables del laboratorio de Listeria del CNM, dependiente del Instituto de Salud Carlos III, lugar en el que se está llevando a cabo la secuenciación genómica de todas las muestras, tanto de pacientes como de alimentos contaminados por esta bacteria.

No hay ningún dato aún de las muestras relacionadas con la empresa 'Sabores de Paterna'. "Estamos tratando de ver si se trata de la misma cepa o de otra que no tiene nada que ver con este brote", ha explicado a los periodistas Raquel Abad, investigadora del laboratorio de Listeria, que ha insistido en que no hay resultados sobre esta marca.

Hasta la fecha y relacionado con el brote que afecta a la carne de la empresa Magrudis, el centro ha recibido un total de 231 muestras de listeria de los cuales 204 se corresponden a pacientes y el resto proceden de alimentos.

De las 231 muestras, los investigadores del CNM han realizado ya la secuenciación genómica de 158 pacientes y 17 alimentos y han podido establecer relación entre el contagio de 144 pacientes y 13 alimentos, todos ellos procedentes de distintos lotes de carne mechada de 'La Mechá'.

De estos 144 pacientes, 138 proceden de Andalucía, 2 de Madrid y 1 de Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura.

Tal y como ha explicado Abad, la secuenciación genómica resulta particularmente útil en el estudio de brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, ya que permite vincular de manera muy precisa diferentes casos clínicos con una misma fuente de contaminación.

"Lo que hacemos es comparar el genoma de cepas de listera aisladas tanto de pacientes como de diferentes alimentos y esta comparación nos va a permitir relacionar estos casos clínicos y determinar si se están produciendo por un mismo tipo de cepa o no y también nos va a permitir identificar el origen del brote", ha indicado.

La secuenciación genómica de las muestras es un largo proceso que supera la semana de trabajo y a la que hay que sumar el tiempo de análisis de los resultados.

El jefe del laboratorio de Listeriosis, Julio Vázquez, ha explicado que desde 2015 este centro ha secuenciado más de 700 cepas de listeria, que han podido comparar con las muestras procedentes del actual brote.

De esta manera, han comprobado que la bacteria responsable de los contagios no estaba en su base de datos, con lo que no se puede determinar desde cuándo circula.