Monago: "El asunto de Valdecañas es una pedrada gorda a la economía de la región"

El presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido "responsabilidades" a los que hicieron "mal las cosas" en el caso del proyecto Marina Isla de Valdecañas, sobre el que ahora el juez tendrá que decidir si lo derriba o no, tras el informe elaborado por la Estación Biológica de Doñana, dependiente del CSIC.

"Esto no puede salir solo del bolsillo de los extremeños porque hay una responsabilidad de las personas que hicieron mal las cosas", ha recalcado el líder de los populares extremeños que espera que "no" se tenga que derribar porque las indemnizaciones tendrían que ser "millonarias", lo que comprometería el "futuro económico" de las arcas regionales.

Monago ha lamentado que el Gobierno regional que dio luz verde a los permisos para edificar el complejo turístico "se equivocara", y ha recordado que cuando se aprobó el Proyecto de Interés Regional (PIR) para construirlo, Fernández Vara estaba en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, el secretario era Ignacio Sánchez Amor y el consejero de Fomento era el actual alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, por lo que les reprocha que "estén escondidos" y "no digan ni mu" sobre el tema.

Así, ha advertido que "el futuro de la región está ahora en manos del mazo de un juez" que es quien tiene que dirimir si se ejecuta la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) sobre el derribo del complejo que incluye viviendas, un hotel y otras instalaciones de ocio.

Por ello, cree que en este asunto "debería haber responsabilidades" de los que han llevado a esta situación, aunque ha aclarado que "espera que no se derribe" porque no está de acuerdo con lo que considera un "exceso de protección ambiental en la región". "Aquí hay territorio y no personas por lo que habría que modificar las leyes", ha indicado Monago que no entra a valorar el informe pericial de la Estación Biológica de Doñana porque son "cuestiones técnicas", ha dicho.

"Pero si como consecuencia de una licencia mal dada a lo mejor hay que derribarlo, esto tiene nombre y apellidos que es el Gobierno socialista que siempre se equivoca cuando hay grandes proyectos. Se equivocó en las formas con la refinería, se ha equivocado con Valdecañas y espero que no se equivoque con el Walt Disney de Castilblanco", ha ironizado en declaraciones de los medios este viernes en Cáceres tras la presentación de Elena Nevado como candidata a la alcaldía de la capital cacereña.

Monago cree que el asunto de Valdecañas "es una pedrada gorda a la economía de la región" que "está muy débil" y "arruinada" con "una deuda de 4.600 millones de euros, que no tiene controlado el déficit y que pierde población joven cada mes". "Las llaves de Extremadura hay que dárselas a alguien porque esto ya no se arregla", ha concluido.