Monago pide un plan de rescate para la sanidad a Vara

El presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, le ha pedido un "plan de rescate para la sanidad" al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ante la falta de profesionales, aunque el jefe del Ejecutivo ha indicado que lo que hay son "problemas puntuales" en algunas zonas y especialidades.

Fernández Vara ha respondido así a una pregunta de Monago durante el pleno de la Asamblea, en la que el dirigente del PP ha asegurado que "la sanidad está hecha unos zorros, con recortes, cierre de servicios por temporada, sobrecarga de trabajo y precariedad para muchos médicos".

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo le ha recordado que en 2002, cuando se recibieron las trasferencias, había en Extremadura 2.202 médicos y en la actualidad hay 3.581 "por lo que no es verdad que haya menos, lo que hay es puntualmente en algunas zonas y especialidades menos profesionales, pero se ha crecido en torno al 30 por ciento en este tiempo".

Vara, que no ha querido recordar la etapa de gobierno del PP, ha señalado que no se puede generalizar "porque no es justo" y ha citado cuestiones como el interés de los jóvenes que aprueban el MIR por trabajar en grandes hospitales o el reclamo por parte de empresas privadas de profesionales del sistema público para esa falta de médicos.

Por ello, ha defendido la necesidad de hacer una planificación "teniendo en cuenta la realidad" y ha añadido que en la actualidad el sistema cuenta con unidades de cuidados paliativos, de salud mental, del dolor, además de que la demanda aumenta porque el envejecimiento de la población.

Por su parte, Monago le acusa de negar la mayor y le ha acusado de ponérselo difícil para que los profesionales se queden en Extremadura.

"Usted se preocupa de que un iceberg se desprenda en la Antártida pero no se preocupa de que los médicos se desprendan en Extremadura" y se vayan", ha dicho Monago, que le ha recordado a Vara que sí es responsabilidad suya las condiciones de precariedad para los médicos y entre 2017 y 2018 se hayan dado de baja 278 médicos.

Asimismo, ha señalado que faltan traumatólogos en Coria, oncólogos en Don Benito-Villanueva, traumatólogos y cirujanos en Llerena, pediatras en Jerez, anestesistas Cáceres y dermatólogos y de médicos de urgencia en Mérida.