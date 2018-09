Monago pide prórroga para Almaraz

Es un tema tan sumamente relevante que no puede dejarse a la opinión temporal, efímera y partidista de un equipo transitorio de politicos que gestionan un partido. Este tipo de decisiones en los paises serios y demócratas en los que a los ciudadanos se les reconoce autonomia, conocimiento, responsabilidad para von ellos y sus hijos: Se realiza un referéndum sencillo sobre el te , SI o NO a las moratorias nucleares. Y explicando claro que consecuencias y riesgos tiene los votos en uno u otro sentido. Por que salvo que alguien me corrija con criterios económicos y científicos;un desastre nuclear en Almaraz seria no solo desastrosa para Campo de Arañuelo si no tambien para toda Extremadura y Las Castillas , Madrid y sin dudas Portugal. Me rio del problema de Cataluña al lado de un Chernovil en Almaraz; Que con dinero se callan bocas no justifica que , el PSOE lo que deberia hacer es promover Un Referéndum en este tema y que su resultado fuese vinculante, al final las consecuencias las sufriran los votantes, sus hijos y sus nietos y no los políticos funcionarios interinos de las organizaciones administrativas que gestionan nuestro sistema de convivencia y bienestar. Extremadura ya puede decidir sin necesidad de esperar a que determinados políticos con servidumbres demostradas lo hagan por ellos. No lo hacen los Suizos o los Alemanes , los Extremeños también.