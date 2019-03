Del Moral cree que las decisiones «erróneas» dilapidaron Gisvesa con unos «precios de oro»

El exconsejero de Fomento del PP Víctor del Moral denunció ayer que el dinero público de la empresa pública Gestión de Infraestructuras, Suelo y Vivienda de Extremadura (Gisvesa) se «dilapidó» con decisiones «erróneas» en la época del ‘boom’ inmobiliario, en la que todo se compraba y vendía «a precio de oro» sin que repercutiera en las cuentas públicas.

Del Moral subrayó que durante su mandato el «caballo de batalla» fue garantizar que ambas sociedades fueran «viables», por lo que tuvieron que realizar algunos despidos, algo que «a nadie le apetece», pero «no había más remedio si no queríamos abocar a las empresas a la quiebra». Indicó igualmente que Urvipexsa —dedicada fundamentalmente a la construcción de vivienda de protección oficial— tenía una situación financiera «bastante mejor», no así Gisvesa —promotora de suelo público—, con un capital social de más de once millones, cien por cien de la Junta.