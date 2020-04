Las notas «no se regalarán» y pasar de curso será decisión del docente

No va a haber aprobado general, las notas no se van a regalar, pero no quieren muchos repetidores. La decisión final, en todo caso, será del claustro de profesores «porque son los que conocen a los alumnos y sus circunstancias». Así se aplicará a grandes rasgos el acuerdo estatal del Ministerio de Educación y las comunidades para poner fin a este curso tan excepcional.

La consejera de Educación, Esther Gutiérrez, aseguró este viernes que el sistema de evaluación se va a adaptar en este último trimestre y el objetivo es impulsar la promoción y titulación de los alumnos extremeños. «Se podrá repetir siempre que esté argumentado y haya un plan de recuperación, pero esperamos que sea de manera excepcional».

Gutiérrez justifica esta idea en que es un curso «atípico y no se puede perjudicar en ningún momento al alumnado». Insistió en que «no se van a regalar las notas, pero tampoco podemos quedarnos a nadie por el camino por esta circunstancia». Por eso defiende que deberán ser los docentes los que determinen la evaluación final del estudiante porque la comunidad, señaló Gutiérrez, no va a fijar un número de materias suspensas con las que se puede pasar de curso.

«Apelamos a la sensatez de los docentes. Si un alumno viene funcionando bien durante los dos primeros trimestres y en este último tiene resultados más bajos, será el claustro el que tenga que valorar si se está esforzando o no, si necesita una recuperación extraordinaria para titular… Pero si un alumno no ha tenido una buena evolución durante todo el curso, se entenderá que pueda repetir». La repetición solo en casos excepcionales es una medida que se toma «para que no nos podamos equivocar en contra de los alumnos. Pero hay situaciones distintas que tiene que valorar cada docente. No vamos a fijar un criterio».

La consejera apeló por tanto a la promoción generalizada y garantizó una evaluación objetiva en la que se priorice el valor del diagnóstico sobre lo academicista. Avanzó que en este tercer trimestre se va a flexibilizar el currículo y las programaciones tratando de priorizar las competencias que sean más imprescindibles. «Va a ser un trimestre de refuerzo, de repaso y de ampliación de contenidos si así se considera», dijo.

Evaluación extraordinaria

Para los alumnos que optan a título este año (los que cursan 6º de Primaria, 4º de ESO y 2º de Bachillerato) la consejera deja la puerta abierta a que se les pueda realizar una evaluación extraordinaria, con el objetivo de que tengan más posibilidad de titular.

Tras la Mesa Sectorial de Educación celebrada este viernes, donde los sindicatos hicieron aportaciones, la consejería está ultimando la instrucción sobre el final de este curso que remitirá ahora a todos los centros educativos. Esta nueva norma establece que el curso respetará el calendario oficial y terminará el 17 de junio de forma general y el 12 de junio para los alumnos de 2º de Bachillerato, que luego se enfrentarán a la EBAU el 30 de junio y 1 y 2 de julio.

De momento, ninguna alusión a la vuelta a las aulas en la región. «Sería temerario por nuestra parte poner una fecha. Nosotros no somos la autoridad para determinar eso y la salud está por encima de todos, vamos a ser cautos», dijo la consejera de Educación.

Gutiérrez reconoció que le preocupa la conectividad para poder seguir el curso de forma telemática. «Sabemos que hay alumnos que tienen dificultades, aunque es un porcentaje bajo». Para ello, se está tramitando un contrato para adquirir 800 tablets en las que poder insertar las 800 tarjetas SIM facilitadas por el Ministerio de Educación. «Ya está hecho el pedido y estamos a la espera de recibir el material» que se distribuirá por mensajería a las familias más necesitadas y que así lo han demandado a través de sus centros.

Pero además hay otras iniciativas con las que se esperan poder repartir, dijo, un total de 930 dispositivos electrónicos en los próximos días. Se va a priorizar la atención a los alumnos más mayores, de 2º de Bachillerato y Formación Profesional superior, especialmente, y no se descarta otra segunda compra para la adquisición de material si fuera necesario, dijo.

Sobre la posibilidad que recoge el plan del Ministerio de Educación de abrir los colegios en julio para hacer actividades de carácter lúdico, la consejera extremeña aseguró que no hay nada decidido en Extremadura. No obstante, en cualquier caso, será de forma voluntaria y «tampoco tiene que ser estrictamente en el centro educativo». Para el próximo curso, sí se está planificando la selección de contenidos para reforzar lo que no se haya podido impartir en este último trimestre. «Se hará un primer trimestre adaptado, no con más contenidos sino eliminando unos y añadiendo otros que se consideren imprescindibles».