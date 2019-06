Nuevas caras y algún cambio en el nuevo gobierno

Caras nuevas y «algún cambio» para el próximo equipo de gobierno de Guillermo Fernández Vara. El recién reelegido presidente de la Junta tomará posesión del cargo mañana a las ocho de la tarde en un acto en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura y dará a conocer su gobierno a comienzos de la próxima semana. En la tarde de ayer ya tenía previsto celebrar «un par de reuniones» de planificación, pero aseguró que «nada de llamadas» hasta el viernes por aquello de guardar las formas, «que en democracia son muy necesarias».

«Suelo hacer siempre lo mismo, hasta que no soy presidente no me gusta tomar decisiones respecto a la estructura y a las personas. A partir de ahora tendré unos días por delante para seguir con las reuniones planificadas», aseguró ayer Fernández Vara al término de la sesión de investidura. Según avanzó, habrá cambios respecto a la estructura actual (todo apunta a que aumentará el número de consejerías, actualmente cinco y algunas sobredimensionadas, como la Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio) y también se incorporarán «algunas personas nuevas».

Respecto a la nueva estructura del Ejecutivo, Fernández Vara confesó en declaraciones a los medios que en los últimos meses le ha dado «muchas vueltas», ya que su objetivo es que en esta legislatura, «además de hacer muchas cosas», se planifique una Junta de Extremadura mejor desde el punto de vista administrativo. En este sentido, explicó que la Administración regional es «una gran empresa» que hay que gestionar bien para hacerla lo más eficaz y productiva posible y para ello hay que acometer también «algunos retoques organizativos».

La toma de posesión de Guillermo Fernández Vara como presidente extremeño se celebrará mañana en el Patio de los Naranjos, situado delante de la Asamblea de Extremadura. Será a las ocho de la tarde mediante un acto sencillo, al que han sido invitadas distintas autoridades. Se espera la presencia de representantes del PSOE federal, así como algún miembro del Gobierno central, probablemente la vicepresidenta, Carmen Calvo, y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya que el presidente en funciones, Pedro Sánchez, se encuentra estos días fuera de España en viaje oficial. También se espera a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y del Senado, Manuel Cruz.

Presencia institucional

Como se realizará en una plaza pública, no se requiere de invitación, lo que prevé una alta concurrencia de alcaldes y militantes del PSOE llegados de todos los rincones de la región. Buen ejemplo de ello ha sido la asistencia de público a la sesión de investidura, sobre todo el lunes por la tarde. Diferentes dirigentes socialistas han copado estos días la tribuna de invitados, donde han destacado nuevos y veteranos, esa transición entre los que se van y los que llegan que viene a representar el PSOE extremeño en la actualidad. Senadores, diputados del Congreso, alcaldes y parlamentarios de la pasada legislatura y también de otras que en esta han quedado ‘descolgados’ del Parlamento y que ahora tendrán un ‘hueco’ en el Ejecutivo o, por el contrario, deberán retornar a sus antiguos empleos.

Cabe destacar que en esta ocasión, la toma de posesión de Guillermo Fernández Vara coincidirá con el estreno de la 65 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, en concreto la obra Sansón y Dalila, y la oportunidad de que los asistentes puedan acudir explica que se haya escogido el horario vespertino de una jornada laborable.