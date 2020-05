Un nuevo positivo de coronavirus por no respetar los límites en las reuniones

Extremadura ha registrado este domingo un nuevo positivo de coronavirus por no respetar los límites marcados para las reuniones en la fase 2 del plan de desescalada. Se trata ya del segundo caso de estas características en la región, después de que el jueves se notificara otra infección en una persona que había participado en una fiesta de cumpleaños en Badajoz con más personas de las 15 permitidas ahora. A la espera del parte que esta tarde remita la Consejería de Sanidad, la Junta no especifica a qué área de salud pertenece este nuevo contagio que eleva a 2.965 el total de personas infectadas en la región. Sí señala, no obstante, que “está circunscrito y todos los contactos absolutamente controlados”.

Este nuevo caso lo ha dado a conocer el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que en rueda de prensa ha vuelto a pedir a los ciudadanos que “se respeten las normas que nos hemos dado” para evitar nuevos contagios, ya que si surge un brote “indudablemente habría que volver para atrás”. “Hay gente que está utilizando cachimbas, que las comparten, que las usan de manera colectiva y hay que tener cuidado porque a la más mínima nos encontramos a la vuelta de la esquina una sorpresa y en lugar de estar hablando de fase 3, de desescalada y de salir del estado de alarma, estamos hablando de volver algunas zonas a la fase 1”, ha dicho el jefe del Ejecutivo. “Por favor, hagamos un esfuerzo porque estamos en el momento más delicado, que es cuando estamos casi fuera, cuando lo tenemos casi vencido, pero solo casi, a este covid-19”, ha reiterado.

Según los datos adelantados por Fernández Vara, este domingo Extremadura vuelve a celebrar una nueva jornada sin fallecidos después de que ayer se registrara uno en Navalmoral de la Mata, el segundo deceso de la semana en este mismo área y los únicos de la región en los últimos ocho días. Además, se han registrado 24 nuevas altas que elevan el total de personas que han superado el covid-19 a 3.710. En cuanto a la hospitalización, hay 21 personas ingresadas, una menos que ayer. No obstante, que lamentar un nuevo ingreso en UCI, por lo que en estos momentos son dos los pacientes en cuidados intensivos en Extremadura.