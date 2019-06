Pitadas y lazos rojos para impedir un tripartito anti-PSOE en Jerez

Pitada de coches en las calles y lazos rojos en los balcones fueron las formas de protesta escogida por vecinos de Jerez de los Caballeros, ante la invitación del PP a negociar con Cs y Podemos para quitar la alcaldía y el gobierno al PSOE, con el fin de impedir un tripartito que impida gobernar a la izquierda. Los manifestantes, convocados a través de las redes sociales, se concentraron por la noche ante la ciudad deportiva para recorrer en coche las calles tocando las bocinas, durante una hora, además de mostrar y pedir que se colgaran lazos rojos.

BORRALLO APACIGUA / La alcaldesa en funciones, Virginia Borrallo, manifestó a este diario que la convocatoria no partió de su entorno. «Yo estaba en casa cuando escuché coches pitando y después empezaron a llegar fotos de la caravana; yo no sabía nada», afirmó. Consideró que la gente se ha movilizado porque «mayoritamiente ha votado a la izquierda y pretenden hacer un gobierno de derecha. Pero he pedido tranquilidad a la gente y he apaciguado el ambiente», dijo.

Borrallo explicó que quedó en hablar con el concejal electo de Podemos, Juan Carlos Santana, que éste le indicó que el PP había pedido el recuento de votos y que posponían el encuentro hasta tener resultados definitivos. Una vez fue así, «me comunicó que se entrevistaría con todos los partidos y me parece bien, puede hablar con quien quiera». También «que hablaría primero con el PSOE, la fuerza más votada».

En su opinión, todo se debe a «un órdago de la candidata del PP, que ha obtenido menos votos que su antecesor y la han mandado aquí a poner orden, después de una legislatura sin oposición. Pero yo he pedido tranquilidad». Y aseguró que confía en Santana: «Está en Málaga pero vendrá a reunirse primero con nosotros; me aparece serio y de palabra; nos reuniremos el sábado a las once».

La movilización comenzó con la convocatoria por redes sociales de un concentración de coches a las 22.00 horas ante la ciudad deportiva. La convocatoria decía: «No podemos consentir que le den el gobierno a la derecha cuando ha ganado el PSOE. Vamos a decirles a estos partidos quién ha ganado en Jerez».

Francisca Rosa, la candidata del PP, manifestó en una red social que había contado «26 coches con lazos rojos y pitando», preguntaba quién lo organizó y acusó a Borrallo: «No acepta que otros podamos hablar, porque no soporta la democracia y pone en marcha la maquinaria para dinamitar todo lo que suponga llevarle la contraria». Y avisó de que no cederá «al chantaje del miedo. Rendirse no es una opción».

Por otra parte, Juan Carlos Santana, afirmó que «no entiendo, aunque respeto, la manifestación de ayer; solo hemos anunciado que nos reuniremos con todas las fuerzas políticas como es normal en democracia». Su posición es «tener un diálogo natural y democrático con todos; primero con el PSOE como fuerza más votada, el sábado a las once». Y señaló que «nuestro diálogo será transparente».

CONCENTRACIÓN EL SÁBADO / Por otro lado, una nueva convocatoria va de móvil en móvil y en redes sociales, en la que llaman a participar en una concentración el próximo sábado, a las 22.00 horas, en el plaza de España. El texto dice: «El pueblo ha hablado en las urnas y quiere un gobierno de izquierda. No permitamos que nuestro voto se utilice para que gobierne la derecha. 2.732 PSOE + 147 UP personas hemos dicho sí a la izquierda; que tu voto no sirva de moneda de cambio para intereses personales». Y pide a los vecinos que acudan a la concentración con pañuelos rojos, a la plaza de España.