El PP pide retirar el presupuesto para evitar un «agujero» de 200 millones

El líder del PP, José Antonio Monago, exigió ayer la retirada de los presupuestos de la Junta de Extremadura para el 2020 porque el borrador que el viernes se aprobará en la Asamblea está elaborado en base a un crecimiento económico del 2,1%, superior al que los organismos internacionales prevén para España, lo que provocará un «agujero» de 200 millones de euros en las arcas autonómicas. Monago se pronuncia así después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajase el lunes del 1,8% al 1,6% su previsión de crecimiento para la economía española este año.

A este hecho, el popular suma además la subida salarial del 2% que el Consejo de Ministros aprobó ayer para los funcionarios, y que beneficiará a unos 90.000 trabajadores de la región. Esta cuestión tampoco se ha recogido en el borrador de las cuentas autonómicas, y por ello ayer exigió al Ejecutivo socialista aplicar «la prudencia» y retirar las cuentas.

«Si no los quieren retirar, al menos corregirlos», dijo ayer Monago en rueda de prensa, según informa Efe. Como se recordará, las cuentas autonómicas afrontan mañana el debate de enmiendas parciales (se han presentado más de mil por parte de todos los grupos) y el viernes saldrán adelante sin problemas gracias a la mayoría socialista en la Cámara.

Además del pronóstico del FMI, Monago precisó que la Comisión Europea prevé un crecimiento del 1,5% para la economía nacional, el Banco de España del 1,7% y la OCDE del 1,6%, inferior en todos los casos al 2,1% que pronostica la Junta. «Esto es algo que es demostrable, salvo que los socialistas extremeños me digan que estoy equivocado yo y que está equivocado el FMI, la Comisión Europea, el Banco de España, la OCDE, Funcas y el BBA», ironizó el líder del PP. A ello, Monago sumó el hecho de que Extremadura «nunca» ha crecido por encima de la media nacional. De hecho, puntualizó que el país creció un 2,4% en 2018, un 2,9% en 2017, un 3% en 2016 y un 3,8% en 2015, unos ejercicios en los que Extremadura lo hizo en un 2, 2,1, 1,7 y 3%, respectivamente.

INGRESOS «FALSOS» / Por ello, el popular pidió al Ejecutivo de Fernández Vara «humildad» y que retire las cuentas porque aunque el Grupo Popular pueda presentar enmiendas parciales, «como los ingresos son falsos, esto no se arregla». Además, advirtió de que esta situación generará «frustración» porque muchas de las partidas presupuestarias, que cifra en un total de 200 millones de euros, no se van a poder ejecutar y a muchos de los colectivos a los que ahora se pretende «engolosinar», luego se les dirá que no hay dinero.

En caso de que las cuentas sigan adelante tal y como están planteadas, el PP estudiará en sus servicios jurídicos qué acciones tomar, aunque Monago ha reconocido que «no es fácil». Señaló además que a Europa no le gustará que Extremadura, región objetivo 1, se gaste «sin control» los fondos que recibe, así como que «infle» los ingresos. Y todo ello, adviritó, en un escenario en el que «la debilidad de la economía regional se acentúa».