El primer calendario vacunal para todos

Extremadura cuenta desde hace un mes por primera vez con un calendario de vacunación único para todas las etapas de la vida, en el que se incluyen las inmunizaciones recomendadas frente a determinadas enfermedades transmisibles tanto para la población infantil como para la adulta. Y este nuevo calendario común, publicado en el Diario Oficial de Extremadura a finales del pasado mes de diciembre, incluye novedades. Entre ellas se encuentra una nueva vacuna, la que protege frente a tres tipos de meningitis. El nuevo calendario sustituye la dosis de los doce años de la vacuna frente al meningococo C por la tetravalente, que protege no solo del serotipo C, sino también del A, del W y del Y (se mantienen las dosis monovalentes frente al meningococo C a los 4 meses y los 12). Entre otras novedades, se encuentra la modificación de la pauta de la triple vírica, para la que también se incluye la necesidad de revisar el estado de la vacunación en personas sin historia documentada de vacunación nacidas en España a partir de 1970.