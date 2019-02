Problemas con las listas supletorias retrasan el nuevo decreto de interinos

Un informe jurídico de la Abogacía General de la Junta de Extremadura retrasa la publicación del nuevo decreto de interinos docentes, cuyas negociaciones concluyeron el pasado verano. El escollo está en una de las nuevas medidas que contiene esta norma, en concreto, en la creación de las listas supletorias que, a priori, iban a estar conformadas por aquellos aspirantes que se presentaran a las oposiciones y que no aprobaran.

Desde la Consejería de Educación explican que el informe jurídico, un trámite por el que tienen que pasar todos los proyectos de decreto que aprueba la Junta, «hace unas precisiones técnicas para garantizar el principio de capacidad», pero no desvela qué cambios sufrirán estas listas supletorias ni si finalmente se podrán incluir o no en este nuevo decreto. No obstante, la consejería indica que el decreto se está tramitando y se publicará «una vez que pase todos los trámites y sea aprobado en Consejo de Gobierno, con plenas garantías de seguridad jurídica con el fin de evitar posibles impugnaciones y respetando el derecho de todos los aspirantes», señalan desde la Consejería de Educación.

Por su parte, los cinco sindicatos de enseñanza en la región emitieron ayer un comunicado conjunto para exigir que se cumpla el acuerdo firmado el pasado junio en la Mesa Sectorial de Edcuación, en la que se cerró el documento definitivo después de dos años de negociaciones.

El nuevo decreto supone «un gran avance» respecto al anterior (aprobado en el 2007), apuntan los sindicatos. Además de las listas supletorias ahora en cuestión, incluye medidas como la creación de zonas educativas similares a las del SES para evitar que los interinos se vean obligados a trabajar muy lejos de sus residencias, la rebaremación de los méritos, la no caducidad de las notas de anteriores procesos selectivos o mejoras en la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otras. «Vamos a seguir defendiendo que este nuevo decreto salga a la luz a la mayor brevedad», insisten los sindicatos.

Señalan, además, que están convencidos de que la norma respeta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, «y no vulnera la legislación de acceso a la Ley de Función Pública de Extremadura, ni ninguna de rango superior». Y así se lo han trasladado de forma conjunta los cinco sindicatos a la Administración educativa en un escrito en el que muestran su disconformidad y en el que exigen que se realicen modificaciones «que no supongan un nuevo retraso en la publicación del decreto», del que están pendientes muchos interinos.