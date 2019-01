La promotora de 'Elysium city' trabaja en la búsqueda de financiación para iniciar la construcción a finales de 2019

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El viaje en el tren de vapor va incluido en el precio de la entrada??? Milana bonita😂😂😂😂 Venga mas jamón!!! y vino "güeno" que no decaiga!!! "Enque no haiga pa pan... sarao que no farte"