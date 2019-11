Proyectan entre Alcollarín y Zorita una fotovoltaica flotante con 3.000 paneles

Un nuevo proyecto fotovoltaico e innovador a la vista en Extremadura. El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publicó ayer un anuncio por el que se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa para construir una planta fotovoltaica flotante en el embalse de Sierra Brava, entre las localidades cacereñas de Alcollarín y Zorita. No sería el primer proyecto de renovables sobre el agua –fue pionera la Comunidad de Regantes de Mérida que impulsó la pasada primavera un planta solar en el Canal de Lobón para producir la electricidad necesaria para regar sus cultivos–, pero sí la mayor conectada a la red en Extremadura por ahora.

La iniciativa en estudio, impulsada por Acciona Energía S.A., contaría con 3.000 paneles fotovoltaicos (la de los regantes de Mérida tiene algo menos de 1.500 paneles) y una potencia instalada de 1,125 megavatios (Mw). La instalación de producción de energía eléctrica solar y la infraestructura eléctrica de evacuación asociada supondrían una inversión de casi 1,6 millones de euros. La solicitud se encuentra en fase de exposición pública y pueda ser examinada en las dependencias de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. Hay un plazo de 20 días para formular alegaciones.

IMPULSO EN ZAFRA / Por otra parte, el DOE también publicó ayer la resolución del informe favorable de impacto ambiental de otra planta solar fotovoltaica proyectada en la localidad pacense de Zafra. Tendría casi 5 megavatios de potencia y supondría una inversión superior a los 2,3 millones de euros. Está promovida por Circle Energy Austral S. L. y ocupará unas 15 hectáreas, en las que se instalarán un total de 12.460 módulos fotovoltaicos. Según consta en el informe ambiental, no está previsto que la instalación cause vertidos de aguas residuales ni que tenga una incidencia significativa en el medioambiente. No obstante, la colocación de líneas de alta tensión sí podría alterar el ritmo de algunas especies de aves en este entorno.