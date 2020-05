¿Qué se celebra durante el Ramadán?

El típico artículo de relleno y encima con inexactitudes varias. Para empezar no explicas qué se celebra en el Ramadán, te limitas a hacer una relación de acciones que se realizan esos días. El Ramadán conmemora la primera Revelación del Profeta Mohamed ( Mahoma). Sahur e Iftar no son horas, son por este orden, la última comida antes del amanecer y la primera después de anochecer, la hora la determina la luz del día pues dice el Corán que no podrás alimentarte hasta que no se distinga un hilo blanco de uno negro. Dios en árabe es Lah , Al es el artículo que llevan todos los sustantivos en árabe lo correcto es Al Lah. Los creyentes que pueden saltarse el ayuno son los ancianos, enfermos crónicos, los que estén viajando, las embarazadas, las madres lactantes, o mujeres con la menstruación. Un poco más de rigor .