La región baja de los 200 ingresados pero el 68% están en la provincia de Cáceres

Los hospitales extremeños notificaron ayer 198 pacientes ingresados por coronavirus, 19 menos que en la jornada anterior y la cifra más baja desde que la región sufriera un primer pico de contagios que la Junta sitúa entre los días 23 y 25 de marzo. A partir de entonces el número de personas ingresadas por covid-19 inició un crecimiento exponencial que ha llegado a dejar 418 hospitalizados y hasta 68 personas en la UCI, números que a día de hoy se han reducido a más de la mitad.

No obstante, aún se mantienen grandes diferencias entre las dos provincias: el 68% de estos pacientes (136) se concentran en Cáceres y dentro de esta, fundamentalmente en la capital, cuyos hospitales están atendiendo a 102 infectados. En el caso de la provincia pacense los contagiados hospitalizados son 62 y la mitad (31) se concentran en Mérida. Con respecto a las UCI, son 24 los enfermos ingresados, dos menos que el jueves, y la presión sí está más igualada entre las dos provincias: 12 pacientes cada una.

El consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, destacó ayer en rueda de prensa la tendencia positiva que están siguiendo tanto la hospitalización como los ingresos en la UCI, con datos a la baja desde el pasado 16 de abril que indican que Extremadura tendrá capacidad para hacer frente a un rebrote que pudiera surgir y que la sitúan «en buena posición» para la desescalada.

26 NUEVOS CONTAGIOS

Los contagios también siguen creciendo por debajo del 1% tras detectarse en la última jornada 26 nuevos casos (hay que recordar que la cifra solo incluye los diagnósticos realizados por PCR tras el cambio de criterio de la Junta a la hora de falicitar los datos). Según destacó Vergeles, se trata de casos aislados que no están asociados a ningún brote en concreto, lo que facilita que se pueda seguir en esa tendencia de disminución progresiva. El consejero, no obstante, no da aún la pandemia por controlada. «Está más controlada que estaba, pero no podemos bajar la guardia», aclaró.

En total, la región acumula 2.811 contagiados de covid-19 con PCR positivo y como dato a destacar, Vergeles también señaló que son ya 1.960 los curados tras notificarse ayer otras 73 nuevas altas. Por lo que respecta a los fallecidos, hay que lamentar que la cifra total de víctimas se eleva ya a 451 tras sumar cinco más en la última jornada: hubo dos fallecimientos en el área de Cáceres y uno en Mérida, Plasencia y Navalmoral. Según los datos aportados por el consejero, la edad media de los infectados de coronavirus en Extremadura es de 63,06 años y la de los fallecidos, de 83. Por su parte, los pacientes ingresados tienen una media de 72,7 años y la de las personas en UCI roza los 65.

Con respecto al personal sanitario, la Junta notificó ayer un total de 445 infectados, de los que 298 han recibido ya el alta. Preguntado por las quejas de los profesionales por la falta de test, el consejero recordó que «la prueba fetén» para detectar el coronavirus es la PCR, y que en ningún protocolo se indica que sea necesario hacer test masivos a los santarios. Así, señaló que se harán «los que sean necesarios», sobre todo a los que van a comenzar a retomar la actividad sanitaria programada (consultas, pruebas y operaciones) que se paralizó por la pandemia.

Los geriátricos han notificado ya 429 altas de residentes

Las residencias de mayores de la región han notificado ya un total de 429 altas entre los residentes afectados por coronavirus, y 249 entre los trabajadores. No obstante, el número de fallecidos se eleva a 317, cifra a la que hay que sumar otros 90 casos posibles. En estos momentos hay 51 residencias con positivos confirmados y las que más preocupan son las de Arroyo de la Luz, Garrovillas de Alconétar, Coria, El Encinar de Don Benito y El Cuartillo de Cáceres.

Leve aumento de muertes en España: 281 decesos en un día

Las muertes por coronavirus en España registraron ayer un leve aumento, al contabilizarse 281 muertos en las últimas 24 horas, 13 más que el jueves, lo que eleva a 24.824 los decesos por covid-19 en nuestro país.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Sanidad, en el país se han notificado un total de 215.216 casos confirmados de coronavirus por PCR, 1.175 positivos más en un día. Además, se han curado hasta el momento un total de 114.678 personas, 2.628 más en las últimas 24 horas.

El número de casos que han precisado hospitalización asciende a 117.393, 732 más en un día; y el número de personas ingresadas en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) asciende a 10.860, 84 más en las últimas 24 horas.

Por comunidades autónomas, Madrid sigue siendo la región que más fallecidos ha registrado hasta el momento, con 8.222 muertes por coronavirus, seguida Cataluña, 5.061; Castilla-La Mancha, 2.498; Castilla y León, 1.770; País Vasco, 1.312; Comunidad Valenciana, 1.245; Andalucía 1.238; Aragón 749; Galicia, 555; Navarra, 458; Extremadura, 451; Asturias 273; La Rioja, 333; Baleares, 193; Cantabria, 192; Canarias, 136; Murcia, 132; Ceuta, 4; y Melilla, 2.

La Comunidad de Madrid también es la comunidad que más positivos por PCR ha registrado, con 61.829 contagiados, seguido de Cataluña, con 49.307; Castilla y León, 16.993; Castilla-La Mancha, 15.910; País Vasco, 12.824; Andalucía, 12.161; Comunidad Valenciana, 10.347; Galicia, 8.848; Aragón, 5.116; Navarra, 4.848; La Rioja, 3.936; Extremadura, 2.811; Asturias, 2.298; Canarias, 2.206; Cantabria, 2.184; Baleares, 1.894; Murcia, 1.488; Melilla, 115; y Ceuta, 101.

No obstante, la región que más ingresados en UCI registró en las últimas 24 horas fue la Comunidad Valenciana, con 31 nuevos ingresos, seguido de la Comunidad de Madrid, con 15; Cataluña, 11; y Andalucía, 8.

A nivel mundial, más de 3,2 millones de personas se han infectado por coronavirus, una pandemia que acumula ya más de 233.000 fallecidos y que tiene en Estados Unidos su principal epicentro, con un ritmo diario de crecimiento de casos que ronda los 30.000.

Estados Unidos es, con diferencia, el país más afectado de los 187 en los que ya se han detectado la enfermedad asociada al virus que se originó en 2019 en la ciudad china de Wuhan. España figura en segundo lugar por delante de Italia, Reino Unido y Francia.