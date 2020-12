Una reunión social acaba con 10 médicos de Cáceres contagiados

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No es cierto, un familiar directo tenía una operación programada para hoy y nos llamaron el viernes para anularla indicando que no había anestesistas para la operación. Menudos sinvergüenzas, mentir de esa forma, si está afectando a los pacientes. Y además no nos indicaron nueva fecha prevista por lo que estamos a la espera de que nos llamen para nueva citación.